Quân khu 5 ứng phó mưa lũ, cứu hộ khẩn cấp tại Đà Nẵng

Trong ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tiền phương là chỉ huy, điều hành các lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp các đơn vị hợp đồng của Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ, khắc phục sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân.

Chiến sĩ Quân khu 5 trước giờ lên đường làm nhiệm vụ giúp dân vùng thiên tai.

Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên đến gần 2.500 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Ban chỉ huy huy động 19 xe các loại gồm xe chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, đầu kéo, máy múc, máy ủi, xe ca và xe bếp để khắc phục sạt lở đất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện để giúp người dân vùng thiên tai. Tại các xã, lực lượng tại chỗ cũng liên tục khảo sát thực địa các địa điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở đất để lên phương án ứng phó.

Quân khu 5 huy động phương tiện sẵn sàng phương án ứng phó mưa lũ.

Cán cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phương tiện ứng phó trong mưa lũ.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cho biết, đã phối hợp với lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể địa phương đã khẩn trương đưa cụ bà Trương Thị Mai (82 tuổi) ở thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc đến nơi an toàn trong mưa lớn, nước ngập sâu. Hiện nay, khu vực Đại Lộc nước lũ đang lên, các cán bộ chiến sĩ đang được huy động giúp dân, đồng thời túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu người và tài sản của người dân vùng ngập lụt.

Trong khi đó, tại phường Hội An, Thượng tá Trần Kim Tuấn (Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) đã trực tiếp chỉ đạo công tác giúp sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng ngập lũ.

Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Khu vực phòng thủ 5 bị ngập nặng, trong đó có phường Hội An. Thượng tá Trần Kim Tuấn đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giúp dân. Đồng thời, bố trí người túc trực theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mưa lũ phức tạp hơn.