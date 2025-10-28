Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quân khu 5 ứng phó mưa lũ, cứu hộ khẩn cấp tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quân khu 5 triển khai lực lượng ứng phó mưa lớn, sạt lở đất tại Đà Nẵng, hỗ trợ dân di dời, cứu hộ và đảm bảo an toàn trong thiên tai.

Trong ngày 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Trà My (xã Trà My, TP Đà Nẵng) để chỉ đạo, phối hợp ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tiền phương là chỉ huy, điều hành các lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp các đơn vị hợp đồng của Bộ Quốc phòng và chính quyền các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng phó mưa lũ, khắc phục sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho người dân.

c39975f4726aff34a67b-7322.jpg
Chiến sĩ Quân khu 5 trước giờ lên đường làm nhiệm vụ giúp dân vùng thiên tai.

Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên đến gần 2.500 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Ban chỉ huy huy động 19 xe các loại gồm xe chỉ huy, xe Kamaz, xe thông tin, đầu kéo, máy múc, máy ủi, xe ca và xe bếp để khắc phục sạt lở đất.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã sẵn sàng nhân lực, phương tiện để giúp người dân vùng thiên tai. Tại các xã, lực lượng tại chỗ cũng liên tục khảo sát thực địa các địa điểm xung yếu về ngập lụt, sạt lở đất để lên phương án ứng phó.

1307454667235490347-6139.jpg
Quân khu 5 huy động phương tiện sẵn sàng phương án ứng phó mưa lũ.
ea2d79464ad8c7869ec9-4207.jpg
Cán cán bộ chiến sĩ sẵn sàng phương tiện ứng phó trong mưa lũ.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cho biết, đã phối hợp với lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể địa phương đã khẩn trương đưa cụ bà Trương Thị Mai (82 tuổi) ở thôn Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc đến nơi an toàn trong mưa lớn, nước ngập sâu. Hiện nay, khu vực Đại Lộc nước lũ đang lên, các cán bộ chiến sĩ đang được huy động giúp dân, đồng thời túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu người và tài sản của người dân vùng ngập lụt.

303bfebcd6205b7e0231-1-3803.jpg

Trong khi đó, tại phường Hội An, Thượng tá Trần Kim Tuấn (Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) đã trực tiếp chỉ đạo công tác giúp sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng ngập lũ.

Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Khu vực phòng thủ 5 bị ngập nặng, trong đó có phường Hội An. Thượng tá Trần Kim Tuấn đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Điện Bàn và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giúp dân. Đồng thời, bố trí người túc trực theo dõi tình hình, sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mưa lũ phức tạp hơn.

2571733195860837498-5393.jpg
Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân di dời tài sản khỏi vùng ngập nước.
Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #mưa lũ #quân khu 5 #ứng phó mưa lũ #mưa lũ kinh hoang

Xem thêm

Cùng chuyên mục