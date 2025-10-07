Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quân đội, công an sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ lụt

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 7/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm.

710lut.jpg
Mực nước sông Cầu đang lên ở mức cao. Ảnh: Quốc Tùng

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17h ngày 07/10 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên...

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết;

Đồng thời, cần triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Sẵn sàng lực lượng, lương thực hỗ trợ nhân dân

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định; chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và các Công điện của Thủ tướng.

Luân Dũng
#lũ lụt #phòng chống lũ #Thủ tướng #Bắc Bộ #cứu hộ #công điện #sạt lở đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục