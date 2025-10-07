Hà Nội phát lệnh báo động lũ tại 7 xã

TPO - Tính đến 10h ngày 7/10, trên địa bàn thành phố còn 122 điểm ngập. Trong đó, 29 điểm ngập nặng, các phương tiện không lưu thông được và 93 điểm phương tiện lưu thông được. Căn cứ mực nước trên sông Cà Lồ, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động 1 tại 7 xã.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra trạm bơm La Ngà sáng ngày 7/10

Sáng 7/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó mưa với mưa bão, ngập lụt.

Sau khi thị sát Trạm bơm Cầu Ngà- tiêu úng cho khu vực phường Xuân Phương và một số khu vực nội thành, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo đó, tại các khu vực ngập úng, chia cắt như bãi giữa sông Hồng (phường Hồng Hà, xã Minh Châu) và vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang trên địa bàn Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú...), Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu; tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn cho nhân dân.

Lãnh đạo các xã có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất đá như ở Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng... tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời, triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Trường hợp cần thiết, kiên quyết thực hiện cưỡng chế, di dời dân ra khỏi khu vực mất an toàn.

Đối với các xã, phường ven đê, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông, bờ bãi, công trình đê điều, đặc biệt tại những vị trí trọng điểm xung yếu. Các đơn vị, địa phương phải kịp thời phát hiện, xử lý giờ đầu, triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư.

Khu vực đường Trần Duy Hưng vẫn còn ngập sâu

Liên quan đến mưa lũ, trưa ngày 7/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Cà Lồ.

Ban Chỉ huy cho biết, căn cứ mực nước Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân hồi 8h40 ngày 7/10 đạt 6,07m (vượt báo động 1). Ban chỉ huy quyết định công bố lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Cà Lồ thuộc địa phận các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ban chỉ huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã trên thực thi hành nghiêm chỉnh quy định khi có báo động 1.