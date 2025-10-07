Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thông tin liên tục các 'điểm nóng' ngập úng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ban ngành tổ chức thông tin thông suốt, liên tục về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” ngập úng, để triển khai thực hiện toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn.

Theo đó ngày 5/10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh đã chủ trì họp trực tiếp kết hợp trực tuyến để nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn TP.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

image.jpg
Mưa ngập sáng 7/10 trên đường Phạm Hùng

Lãnh đạo TP đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ tăng cường tần suất cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn các khu vực trên địa bàn TP để Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ban, ngành, các phường, xã, các cơ quan truyền thông, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cập nhật kịp thời, chủ động triển khai thực hiện các phương án ứng phó, tham mưu, chỉ đạo phương án, kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống thiên tai xảy ra theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị phụ trách.

Ông Thanh đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thông tin thông suốt, liên tục về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” cụ thể (kể cả gặp tình huống bất lợi do ngập úng, mưa lũ, ách tắc giao thông nghiêm trọng và các tình huống bất lợi khác gây ra) đến các Sở, ban, ngành, các xã, phường, các cơ quan truyền thông của TP, Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP.

Bão số 11 xuất hiện trong thời điểm những ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 10 gây ra vẫn chưa hết. Cụ thể: mực nước sông, hồ, các kênh, trục dẫn nước vẫn còn ở mức cao, đất, đá đã ngấm nước tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, mất an toàn đê điều, hồ, đập; một số điểm, khu vực ngập úng kéo dài.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các địa phương khẩn trương triển khai rà soát, đánh giá, xây dựng phương án tiêu thoát nước nhanh, kịp thời các điểm, khu vực ngập úng kéo dài; phương án phòng chống, ứng phó các khu vực nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn do lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn đê điều, hồ đập, các công trình xây dựng.

Chủ tịch TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tiếp tục rà soát và khẩn trương tham mưu bổ sung, điều chỉnh các nội dung Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện, văn bản chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP, bảo đảm thống nhất, thông suốt, rõ thẩm quyền, chủ động, đầy đủ, kịp thời phù hợp với từng tình huống cụ thể về thiên tai, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó thiên tai trên địa bàn TP. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, kích hoạt phương án xử lý, ứng phó, giải quyết các tình huống thiên tai xảy ra trong điều kiện khó khăn, phức tạp hơn, nhất là vấn đề bảo đảm công tác thông tin chỉ huy, điều hành, phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ, đột xuất...

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát tình hình, diễn biến của bão và chỉ đạo của TP để phối hợp hướng dẫn các trường xem xét, quyết định cho học sinh học trực tuyến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành rà soát, tham mưu UBND TP giải pháp đồng bộ nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước; nâng cấp hệ thống đê điều phục vụ đảm bảo an toàn chống lũ, phục vụ phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị; phối hợp với Sở Xây dựng trong triển khai các giải pháp tiêu thoát nước lưu vực sông Nhuệ, khắc phục nhanh tình trạng úng ngập cục bộ khi có mưa lớn lưu vực sông Nhuệ.

Trần Hoàng
#ứng phó thiên tai Hà Nội #bão số 11 Hà Nội #ngập úng Hà Nội #kịch bản ứng phó bão #hệ thống tiêu thoát nước Hà Nội #công tác dự báo thời tiết Hà Nội #quản lý rủi ro thiên tai Hà Nội #xây dựng phương án phòng chống lũ #công điện chỉ đạo ứng phó thiên tai #công tác thông tin liên tục Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục