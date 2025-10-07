Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu

Nguyễn Hoài
TPO - Tính đến 16h hôm nay (7/10), bão Matmo đã khiến 7 người chết và mất tích do sạt lở đất và lũ cuốn, hai người bị thương. Lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã vượt kỷ lục, diễn biến mưa lũ ở miền Bắc còn phức tạp.

Bão số 11 đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giáp khu vực biên giới Việt – Trung vào sáng 6/10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng núi phía Bắc nước ta chiều 6/10.

Dù gió trên đất liền không quá mạnh nhưng mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão đã xảy ra khắp miền Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Chỉ tính từ 19h ngày 6/10 đến 16h hôm nay (7/10), một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa trên 400mm như Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564mm; Gia Bảy (Thái Nguyên) 541mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 484mm; Nam Hòa (Thái Nguyên) 481mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 449mm.

Nhiều khu vực mưa trên 300mm như Xuân Hương (Bắc Ninh) 397mm, Lạng Giang (Bắc Ninh) 336mm. Hà Nội và nhiều địa phương khác ghi nhận mưa trên 200mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc (Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn) tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối nay đến trưa 8/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Do mưa lớn kéo dài, tính đến 16h hôm nay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại Gia Bảy trên BĐ3 là 2,26m, vượt lũ lịch sử là 0,45m. Lũ trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) lên trên BĐ3 là 5,4m, tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) trên BĐ3 là 0,5m.

thai-nguyen.jpg
Mưa lớn, lũ dâng khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị chia cắt, cô lập. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (8/10), lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm và dao động ở BĐ2-BĐ3.

Ngoài ra, lũ cũng xuất hiện trên sông Gâm (Tuyên Quang), sông Đáy (Ninh Bình), sông Trà Lý (Hưng Yên), sông Kinh Thầy (Hải Phòng), sông Thái Bình (Hải Phòng). Tại Hà Nội, lũ sông Bùi lên trên BĐ2, sông Tích dưới BĐ3, sông Hồng dưới BĐ1.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, bão số 11 đã khiến 3 người chết do sạt lở đất, một trường hợp ở Cao Bằng và hai người ở Thanh Hoá. Lũ cuốn trôi làm mất tích 4 người, trong đó Thái Nguyên có 3 người, Thanh Hoá có 1 người. Ngoài ra, 2 người ở Cao Bằng bị thương.

Mưa lũ cũng khiến 4.830 nhà bị ngập, hư hỏng, chủ yếu ở Lạng Sơn và Cao Bằng, Thái Nguyên đồng thời gây thiệt hại nặng về cây trồng, vật nuôi.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông xuất hiện tại 493 điểm trên các tuyến đường tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại. Riêng sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn ước tính gây thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
