Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội 'thả tim' động viên học sinh học online ngày mưa

TPO - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các lãnh đạo sở đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 11 tại một số trường học trên địa bàn thành phố.

Sáng 7/10, lãnh đạo TP Hà Nội và một số sở, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Tại trạm bơm Cầu Ngà (tiêu úng cho khu vực phường Xuân Phương và một số khu vực nội thành), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã đến kiểm tra vận hành trạm bơm.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và thành phố, tập trung cao độ nhiệm vụ ứng phó mưa, lũ, ngập úng do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra trạm bơm Cầu Ngà

Đối với các khu vực ngập úng, chia cắt như bãi giữa sông Hồng (phường Hồng Hà, xã Minh Châu) và vùng chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang trên địa bàn Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú...), ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu; tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, đặc biệt tại các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết.

Cũng trong sáng 7/10, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các lãnh đạo sở đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức dạy học và triển khai các phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 11 tại một số trường học trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội "thả tim" động viên học sinh đang học online

Tại Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, phường Đống Đa, các tiết học trực tuyến diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã dự giờ trực tuyến và trò chuyện với học sinh, động viên các em giữ tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc và bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong khu vực ngập lũ

Ngày 7/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến 5.000m, đêm ngày 6/10 và sáng 7/10 nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố có mưa to đến rất to.

Do vẫn còn ảnh hưởng của đợt thiên tai, mưa, lũ, ngập lụt từ cơn bão số 10; mực nước các sông hồ, hệ thống thoát nước ở mức cao; trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực nội thành tiếp tục xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó là các nguy cơ xảy ra lũ lớn; lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập sâu do mưa kéo dài

Do đó Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua.

Trong đó yêu cầu các đơn vị tập trung theo dõi, cập nhật diễn biến của thời tiết, thiên tai, các sự cố, đặc biệt là tình hình ngập lụt, sạt lở đất, lũ trên các sông; chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, đầy đủ tới cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả.

Đồng thời tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách đối với các sự cố, ảnh hưởng của sạt lở, ngập lụt, nhất là ngập lụt đô thị đã xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra; chú ý công tác đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công tác phối hợp vận hành hệ thống tiêu thoát nước khu vực đô thị và ngoại thành đảm bảo liên tục, linh hoạt, kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng phó các tình huống xấu có thể tiếp tục xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố, các ảnh hưởng, thiệt hại và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định