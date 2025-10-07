Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học sinh vùng lũ nhận món quà 'đặc biệt' sau một tuần phải nghỉ học do mưa bão

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trở lại trường sau 1 tuần tạm nghỉ học do mưa bão, học sinh Trường Tiểu học Liên Minh ở Hà Tĩnh hào hứng đón nhận quà Tết Trung thu do nhà trường huy động nguồn hỗ trợ quà tặng cho các em.

Do bị cô lập, chia cắt khi nước lũ dâng cao sau bão số 10, ngày 6/10, 399 học sinh Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) mới trở lại trường sau một tuần tạm nghỉ.

Trong buổi chào cờ đầu tuần, thầy Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời động viên đến học sinh và gia đình vì đã gặp phải những thiệt hại, khó khăn do bão lũ gây ra. Đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu, thầy cô nhà trường đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa dành tặng các em. Đó là mỗi học sinh được nhận một chiếc bánh Trung thu do cô Phạm Thị Kim Tuyến - Tổng phụ trách Đội đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, phụ huynh, thầy cô quyên góp kinh phí mua tặng học sinh.

Sau thời gian dài nghỉ học, khi nhận được món quà, nhiều em bày tỏ sự háo hức, xúc động. Tại buổi lễ chào cờ, lãnh đạo trường cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành, các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ nhà trường dọn lũ để đón học sinh đi học trở lại.

557600644-3226323020859024-6049486113693932346-n.jpg
Học sinh hào hứng nhận quà sau thời gian dài phải nghỉ học.

"Thời gian qua, nhiều địa phương gánh chịu các trận bão, lũ lụt triền miên. Nhiều bản làng bị xóa sổ, học sinh nơi đó mất hết sách vở, quần áo, thậm chí không còn trường lớp để học. Ngày hôm nay, chúng ta được trở lại trường lớp, đó là điều may mắn. Các em hãy cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người", thầy Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tại buổi lễ chào cờ.

tp-anh-ksjds.jpg
Xã Đức Minh bị cô lập trong nước lũ suốt 5 ngày khiến giao thông bị chia cắt.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Liên Minh cũng chia sẻ, trước đó bão số 5 đã làm tốc mái sân khấu của trường. Khi chưa khắc phục được thiệt hại cơn bão trước thì bão số 10 đổ bộ khiến nhiều công trình trường học bị thiệt hại. Đặc biệt, sau bão nước lũ dâng cao gây ngập sâu tới 1,5-2m. Nhà trường bị hư hỏng nhiều cây xanh, bàn ghế, sách vở.

Đến ngày 3/10, khi nước lũ rút dần, toàn bộ cán bộ, giáo viên cùng lực lượng chức năng và phụ huynh đã tập trung dọn dẹp, lau rửa bàn ghế, khử khuẩn các phòng học để đón học sinh trở lại.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Học sinh vùng lũ kịp khai giảng với cả nước #mưa bão #nhận quà Đặc biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục