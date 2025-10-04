Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Quảng Trị: Dân tố trại lợn lợi dụng mưa bão xả thải đầu nguồn nước sinh hoạt

Hoàng Nam
TPO - Dù chưa có giấy phép môi trường, giấy chứng nhận chăn nuôi, Công ty Bình Chi Nam Hưng vẫn đưa hàng ngàn con heo vào nuôi. Người dân xã Phú Trạch (Quảng Trị) phản ánh trại này lợi dụng mưa bão để xả thải xuống khe suối dẫn về hồ Vực Tròn – nguồn nước của hàng chục ngàn hộ dân.

Lợi dụng mưa bão để xả thải?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một trại chăn nuôi heo quy mô lớn ở xã Phú Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị) bị người dân “tố” lợi dụng mưa bão lén lút xả thải ra khe suối đầu nguồn.

img-4488.jpg
Trại lợn của Công ty Bình Chi Nam Hưng.

Dòng nước đổi màu, bốc mùi nồng nặc và chảy thẳng về hồ Vực Tròn – nơi cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Quảng Châu, phục vụ hàng chục ngàn hộ dân ở phía Bắc Quảng Trị.

Lãnh đạo UBND xã Phú Trạch cho hay, ngay sau phản ánh của người dân, xã đã lập đoàn kiểm tra (1/10). Kết quả ban đầu cho thấy lượng nước bơm ra chủ yếu là nước mưa tích tụ trong bạt biogas, chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm rõ ràng. Tuy nhiên, đoàn đã lấy mẫu gửi đi giám định và yêu cầu công ty nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trái ngược với khẳng định của công ty rằng “chỉ là nước mưa chảy vào bạt biogas”, nhiều người dân vẫn bức xúc, quả quyết dòng nước có màu đen đặc, mùi hôi nồng và đã trực tiếp đổ về hồ Vực Tròn. “Chúng tôi không thể yên tâm khi nguồn nước sinh hoạt hàng ngày bị đe dọa” - ông Trần Minh Dụy – người đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội cho biết.

img-4489.jpg
Dân tố cáo trại lợn này lợi dụng mưa bão để xả thải.

Ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép

Ông Phan Xuân Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết: Ngay sau khi có thông tin phản ảnh, sở đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thực tế và sẽ báo cáo, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện Sở này cũng khẳng định, theo Luật Bảo vệ môi trường, mọi dự án chăn nuôi chỉ được phép hoạt động sau khi có giấy phép hoặc giấy đăng ký môi trường. Đặc biệt, phải trải qua giai đoạn vận hành thử nghiệm tối thiểu 6 tháng để đánh giá mức độ an toàn, rồi mới được đưa vào khai thác chính thức. Tuy nhiên đến nay, Công ty Bình Chi Nam Hưng vẫn chưa nộp hồ sơ, đồng nghĩa chưa đủ điều kiện hoạt động.

img-4491.jpg
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Không chỉ thiếu giấy phép môi trường, công ty này còn chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi – một quy định bắt buộc để bảo đảm chuồng trại, vệ sinh thú y và hệ thống xử lý chất thải. “Đây là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh” - đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, kiên quyết xử lý nếu phát hiện Công ty Bình Chi Nam Hưng vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn môi trường và quyền lợi của người dân.

Hoàng Nam
