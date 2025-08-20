BAF triển khai trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa tổ chức lễ động thổ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Đây là một trong 250 dự án, công trình từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân được đầu tư với tổng số vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô sản lượng 15.000 lợn nái và 450.000 lợn thịt và cũng đồng thời là dự án khởi công có quy mô lớn nhất của BAF tính đến thời điểm hiện tại.

Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc BAF Việt Nam phát biểu tại lễ động thổ.

BAF thiết kế trang trại Gia Hân theo mô hình chăn nuôi công nghệ cao - hiện đại, được chuyển giao từ Muyuan – Tập đoàn Thực phẩm và Chăn nuôi heo lớn nhất thế giới như: hệ thống an toàn sinh học 5 lớp và lọc không khí 4 lớp giúp BAF chủ động ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi và các bệnh dịch khác; hệ thống và các thiết bị quản lý chăn nuôi thông minh giúp giám sát – chẩn đoán sức khỏe vật nuôi và điều chỉnh môi trường chuồng trại phù hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án

Bên cạnh đó, trang trại được đầu tư chuẩn chỉnh cho hệ thống khử mùi, khử khuẩn, công nghệ quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi vừa giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên, vừa tái chế hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trang trại sử dụng sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời; quản lý và tái sử dụng nguồn chất thải từ chăn nuôi thành nguồn tài nguyên hữu ích theo mô hình kinh tế tuần hoàn như tái sử dụng nước, tạo nguồn phân bón hữu cơ cho nông nghiệp, chủ động kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính hàng năm theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) của thế giới…

Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc BAF Việt Nam cho biết, khi quản trị và đảm bảo an toàn sinh học tốt, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu được rủi ro dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh mà còn có đóng góp quan trọng vào việc ổn định nguồn cung thịt sạch, truy xuất nguồn gốc an toàn với giá cả hợp lý cho thị trường. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam….

“BAF Việt Nam nỗ lực cùng với các dự án trọng điểm khác đưa Quảng Trị trở thành điểm sáng về chăn nuôi công nghệ cao nói riêng và phát triển nông nghiệp hiện đại – bền vững nói chung”, bà Giang nói.

Theo ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khi hoàn thành, Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực: tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương; gia tăng giá trị nông sản; đóng góp ngân sách; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Còn ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, Dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao Gia Hân của Công ty BAF được triển khai đúng vào thời điểm vàng để chuyển đổi ngành, kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cung cấp chiến lược phát triển của ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

“Điểm nổi bật của Dự án là việc ứng dụng một loạt các công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới lần đầu tiên áp dụng trong chăn nuôi tại Việt Nam. Dự án là minh chứng rõ nét cho sự phát triển hiện đại và bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam hiệu quả và thân thiện với môi trường”, ông Đăng nói.

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức từ dịch tả lợn châu Phi. Song song đó, ngành chăn nuôi cũng định hình xu hướng chuyển đổi và hiện đại hóa sang hình thức trang trại tập trung quy mô lớn, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường. Do đó, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiến gần đến các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

BAF Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Trị

Trong khuôn khổ lễ động thổ, bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội trọng tâm của BAF Việt Nam trong năm 2025, nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Doanh nghiệp mong muốn góp phần mang đến mái ấm vững chãi, giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển của đất nước.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã cùng bà Bùi Hương Giang thực hiện nghi thức trao biểu trưng tượng trưng về trao tặng nhà tình nghĩa. Lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp vì đã đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.