Đội mưa trong đêm bắt quả tang trang trại lợn xả thải

TPO - Phát hiện nguồn nước suối bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An đã đội mưa, bắt quả tang trang trại lợn xả thải ra môi trường trong đêm.

Ngày 20/8, ông Lại Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, một trang trại lợn xả thải ra môi trường trong đêm bị người dân bắt quả tang.

Trang trại chăn nuôi lợn này của ông Vũ Đình Huấn, thuộc xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, nhưng đã cho một người ở xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An thuê lại để chăn nuôi lợn.

“Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại trang trại để có phương án xử phạt, xử lý”, ông Dương nói.

Trước đó, khoảng hơn 21h tối 18/8, người dân sống gần khu vực suối Khe Đền, thuộc xóm Khe Sài 2, ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mọi người rủ nhau ra khe suối để kiểm tra thì phát hiện nước sẫm màu đen, nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thời điểm này trời có mưa, người dân tiếp tục đội đèn đi ngược dòng suối lên đầu nguồn phát hiện trại lợn đang xả thải ra suối bằng ống nhựa. Người dân đã báo cáo chính quyền địa phương.

Ông Hà Văn Hợi, xóm trưởng xóm Khe Sài 2 cho biết, khi lên kiểm tra mọi người phát hiện 2 ống xả thải trực tiếp ra môi trường, mùi hôi thối nồng nặc, kéo dài cả km ra đường Hồ Chí Minh.

Trong đêm, Công an xã Nghĩa Lộc, chuyên viên Phòng kinh tế xã đã xuống thực tế ghi nhận hiện trường và lập biên bản sự việc.

Tại biên bản ghi nhận sự việc có sự chứng kiến của đại diện Công an xã Nghĩa Lộc, Phòng kinh tế xã Nghĩa Lộc và ban cán sự xóm Khe Sai nêu rõ, khoảng 21h30 ngày 18/8 đến 00h10’ ngày 19/8 tại bể chứa số 3, số 4 đang trực tiếp xả nước thải chăn nuôi lợn ra môi trường bằng đường đường ống phi 110cm, xả hết khóa đường ống. Do không có công cụ hỗ trợ nên chưa xác định được lưu lượng xả.

Nhiều hộ dân xóm Khe Sài vô cùng bức xúc việc trang trại xả thải ra gây ô nhiễm môi trường, vi phạm nhiều lần nên yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hải (quản lý trang trại) đã viết bản cam kết đề xuất với người dân số lợn 600 con đã nuôi quá 1 tháng vẫn chưa xuất bán được, khi nào bán được sẽ không nhập lợn con vào nuôi ở chuồng này nữa. Còn các chuồng khác lợn con mới thả trọng lượng khoảng 10kg/con, trang trại đề xuất nuôi hết lứa. Khoảng 4 tháng sau, trang trại sẽ tạm dừng hoạt động. Trong thời gian cam kết, trang trại sẽ không xả nước thải ra môi trường.

Trong ngày 19/8, bức xúc với tình trạng trại lợn xả thải ra suối, người dân đã dựng barie trên đường xóm để kiểm soát trại lợn có vận chuyện lợn con vào trại hay không.

Chính quyền xã Nghĩa Lộc đối thoại với người dân

Trước sự việc trên, chính quyền xã Nghĩa Lộc đã có cuộc đối thoại với người dân tại hội trường xóm Khe Sài 2. Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo xã ghi nhận những ý kiến của người dân, đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật về việc tự ý dựng barie khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.

Thông tin đến người dân về các bước xử phạt vấn đề trại lợn gây ô nhiễm và phương án xử lý. Trong ngày, bà con đã tiến hành tháo dỡ barie.