Ông Sùng A Hồ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

TPO - Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ; ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cùng 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Sùng A Hồ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đề nghị đại biểu đóng góp ý kiến để tạo bước chuyển thực chất trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư.

Toàn tỉnh đã vận động ủng hộ 403 tỷ đồng, góp phần xóa 7.383 nhà tạm, nhà dột nát (đạt 100% kế hoạch). Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 266 nhà đại đoàn kết cùng nhiều hoạt động an sinh, cứu trợ với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh giám sát, phản biện; đa dạng hóa phương thức tập hợp nhân dân; phấn đấu 100% MTTQ các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai - 3 giám sát”; mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm 2 đột phá.

Đại hội thống nhất 15 nhóm mục tiêu, 2 nhiệm vụ đột phá và 6 chương trình hành động xuyên suốt nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trung Dũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ghi nhận đóng góp của MTTQ các cấp, đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 43-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; tích cực phối hợp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh các phong trào thi đua phải “thiết thực, tránh hình thức; giá trị của Mặt trận được đo bằng hiệu quả thực tiễn chứ không phải bằng lời hô hào”.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã biểu quyết thống nhất hiệp thương cử ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; các ông, bà: Tống Thanh Bình, Ngô Thị Bích Hạnh, Vừ Thị Mai Dinh, Mùa A Trá, Vương Đức Lợi, Hoàng Kiều Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ. Ảnh: Trung Dũng.

Đại hội thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.