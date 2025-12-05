Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Sùng A Hồ giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ; ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cùng 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Sùng A Hồ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đề nghị đại biểu đóng góp ý kiến để tạo bước chuyển thực chất trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ tới.

18344.jpg
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư.

Toàn tỉnh đã vận động ủng hộ 403 tỷ đồng, góp phần xóa 7.383 nhà tạm, nhà dột nát (đạt 100% kế hoạch). Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 266 nhà đại đoàn kết cùng nhiều hoạt động an sinh, cứu trợ với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh giám sát, phản biện; đa dạng hóa phương thức tập hợp nhân dân; phấn đấu 100% MTTQ các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai - 3 giám sát”; mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm 2 đột phá.

Đại hội thống nhất 15 nhóm mục tiêu, 2 nhiệm vụ đột phá và 6 chương trình hành động xuyên suốt nhiệm kỳ.

18342.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trung Dũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ghi nhận đóng góp của MTTQ các cấp, đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 43-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; tích cực phối hợp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh các phong trào thi đua phải “thiết thực, tránh hình thức; giá trị của Mặt trận được đo bằng hiệu quả thực tiễn chứ không phải bằng lời hô hào”.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã biểu quyết thống nhất hiệp thương cử ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; các ông, bà: Tống Thanh Bình, Ngô Thị Bích Hạnh, Vừ Thị Mai Dinh, Mùa A Trá, Vương Đức Lợi, Hoàng Kiều Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

18345.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ. Ảnh: Trung Dũng.

Đại hội thống nhất hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành Đạt
#Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu #Nhiệm kỳ 2025 - 2030 #Đoàn kết dân tộc #Phát huy vai trò mặt trận #Chương trình hành động #Xây dựng khối đại đoàn kết #Phản biện xã hội #Hoạt động từ thiện và an sinh xã hội #Vai trò lãnh đạo của tỉnh ủy #Bầu cử và tổ chức đại biểu

Xem thêm

Cùng chuyên mục