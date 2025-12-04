Ông Nguyễn Ngọc Lương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Sau gần 2 ngày (từ ngày 3 và 4/12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Lương.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá khách quan tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời, nhìn nhận kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024-2025. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng phát triển tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào, hoạt động do Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp triển khai có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực.

MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.520 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có nhiều nội dung, giải pháp mới.

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trở thành điểm sáng với hàng trăm mô hình tiêu biểu.

Trong thời gian qua, trước tình hình thiên tai, bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão, lũ. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay, góp sức để ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả cơn bão số 13 và mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử 134 vị tham gia vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 9 thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029 giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu gồm 26 thành viên dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, có 8 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.