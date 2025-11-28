Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hơn 300 triệu đồng tặng bà con vùng lũ Gia Lai

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến xã Tuy Phước Bắc, trao hơn 300 triệu đồng và 6,5 tấn gạo, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong 2 ngày 27 và 28/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai- một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vừa qua để thăm hỏi, trao tặng quà cho những người dân địa phương đang gặp khó khăn.

Các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân địa phương, đồng thời gửi lời thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần bà con nhân dân, mong các gia đình sớm vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ, nhất là dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tại đây, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã trao 400 suất quà cho nhân dân địa phương, gồm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu (6,5 tấn gạo, gần 200 thùng mì tôm, hơn 1.000 bộ chăn ấm, quần áo, màn tuyn, thuốc men và các vật dụng sinh hoạt cho bà con), sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh tại những địa bàn chịu thiệt hại nặng. Riêng các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, đoàn công tác hỗ trợ thêm các suất quà bằng tiền mặt, tổng giá trị trên 300 triệu đồng.