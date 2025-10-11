Quân đội đưa lực lượng Quân y tinh nhuệ tới hỗ trợ 3 tỉnh bị lũ lụt

TPO - Ngày 11/10, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt trên địa bàn Quân khu 1, với sự tham gia của lực lượng quân y tinh nhuệ đến từ Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105 và Viện Y học dự phòng Quân đội.

Theo đó, 3 Đội Quân y của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 3 địa bàn, gồm: Đội Quân y số 1 làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; Đội Quân y số 2 làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn; Đội Quân y số 3 làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Video: Lực lượng quân y làm công tác chuẩn bị trước khi xuất quân tới địa bàn Quân khu 1.

Ba đội có nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh triển khai phun khử khuẩn, xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, khu vực công cộng, khu nước ngập lâu ngày; hướng dẫn nhân dân thu gom, chôn lấp rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh.

Tập trung phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, bệnh do nước ô nhiễm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân ăn chín - uống chín, giữ vệ sinh cá nhân, không dùng nước bị ô nhiễm. Giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh.

Các đội cũng sẽ phối hợp với các lực lượng quân dân y tại địa phương tổ chức đội y tế lưu động đến tận thôn, bản, khu dân cư bị cô lập để khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn phòng bệnh cho nhân dân; hỗ trợ địa phương trong công tác tiêm chủng, khử trùng, cấp phát vật tư y tế và thuốc phòng bệnh; đồng thời bảo đảm quân y cho lực lượng của các đơn vị làm nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên Quân y chuyển Choloramin B (hóa chất khử khuẩn nước) và phèn chua lên xe để thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Đại tá Lê Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), yêu cầu 3 Đội Quân y chủ động, khẩn trương, kịp thời có mặt tại khu vực chịu thiệt hại sớm nhất để nắm tình hình và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, quân y Quân khu 1 và các lực lượng chức năng liên quan của địa phương; triển khai các biện pháp phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân; phân công lực lượng cụ thể, kiểm soát tiến độ, tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời.

Theo Đại tá Lê Văn Đông, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, 3 Đội quân y cùng với lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế địa phương sẽ hết lòng phục vụ bà con nhân dân đưa những hỗ trợ về y tế kịp thời và hiệu quả tới bà con nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Quân y và Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.