Hai Phó Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục lũ lụt tại Cao Bằng và Lạng Sơn

TPO - Sáng 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tới Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến xã trung tâm tỉnh Cao Bằng để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và động viên, tặng quà cho nhân dân vùng ngập lụt.

Sau khi kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã thăm hỏi, động viên người dân và lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân vùng lũ sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo báo cáo, từ ngày 6 đến 7/10, hoàn lưu và cơn bão số 11 (bão Matmo) đã gây ra mưa lớn kéo dài, khiến nhiều xã của tỉnh thiệt hại nặng nề. Sáng 8/10, trời đã hửng nắng, song một số vùng vẫn còn ngập nước, một số nơi vẫn bị cô lập, cần cứu trợ khẩn cấp. Lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang triển khai khẩn trương các giải pháp theo phương châm "bốn tại chỗ" để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trao quà, động viên nhân dân vùng lũ xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho nhân dân vùng lũ Hữu Lũng.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã và đang giúp dân sơ tán ra khỏi vùng lũ nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông lớn của tỉnh dâng cao. Đặc biệt, trong ngày 7/10 mực nước lũ trên sông Trung và sông Bắc Giang đang tiếp tục lên khiến cho nhiều xã, thôn trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, giao thông bị ách tắc, gây cô lập và xảy ra mất điện trên diện rộng.

Theo thống kê chưa đầy đủ tại 8 xã khu vực phía Nam của tỉnh (thuộc huyện Hữu Lũng cũ), có khoảng 2.100 ngôi nhà bị ngập, cô lập. Thiệt hại về hoa màu và các công trình hạ tầng khác tại các xã cũng rất lớn, số liệu thống kê chưa đầy đủ có hàng trăm héc -ta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh Lạng Sơn trong việc ứng phó, khắc phục bão số 11. Hiện nay ở một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập úng, chia cắt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân, tiếp tục hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản của người dân, tiếp tục cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Cùng với đó, tỉnh nhanh chóng triển khai khắc phục các sự cố giao thông, cơ sở hạ tầng sau mưa lũ để người dân ổn định cuộc sống, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính phủ sẽ có quyết định hỗ trợ tạm kinh phí để tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, về lâu dài tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, đầu tư trang thiết bị phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống bão lũ...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát vùng lũ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,

Cũng trong sáng 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thị sát, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân tại Cao Bằng. Phó Thủ tướng gửi lời chia sẻ, động viên chính quyền và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời biểu dương lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, cán bộ cơ sở đã chủ động cứu hộ, sơ tán dân và triển khai phương châm “4 tại chỗ” hiệu quả trong ứng phó thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6 đến ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 là 3,29 m. Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận một người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông... Thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà hỗ trợ cho nhân dân phường Thục Phán.

Đoàn công tác Chính phủ thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Cao Bằng tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, bố trí di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông, khôi phục điện, nước, thông tin liên lạc, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở an toàn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ vật tư, phương tiện và sớm đánh giá tổng thiệt hại để trình Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp.