Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ

TPO - Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 8/10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính vào ngày 8/10.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều phường ở Thái Nguyên.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh kể trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi…do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.