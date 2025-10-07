Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục vỡ đập Bắc Khê, cứu dân vùng lũ lụt

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay sau khi có thông tin về sự cố vỡ đập Bắc Khê 1 cũng như lũ dâng cao, tràn vào khu phố, làng bản ở các xã thuộc huyện Tràng Định cũ, lực lượng công an Lạng Sơn lập tức tổ chức các Tổ, đội xung kích hỗ trợ khắc phục sự cố và giúp đỡ nhân dân.

Vào khoảng 14h ngày 7/10, nhận được lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, trong đó chủ công là lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn, công an các xã trên địa bàn lập tức tổ chức đội hình, phương tiện như xuồng máy, các thiết bị cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến đến khu vực vỡ đập thủy điện Bắc Khê nằm trên địa phận thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như cứu hộ, cứu nạn.

d3.jpg
Nhận được mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng Công an Lạng Sơn lập tức lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 13h30 phút chiều 7/10, tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê nằm ở địa phận xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ một mảng độ 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng. Thủy điện này nhỏ, công suất khoảng 2,4MW, có tích trong hồ có 4,2 triệu m3 nước.

tp-td-3.jpg
Lực lượng cảnh sát cơ động, PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Lạng Sơn tập kết tại khu vực xảy ra lũ lụt ở Thất Khê
d4.jpg
Các tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại xã Thất Khê, Tràng Định sẵn sàng làm nhiệm vụ
d5.jpg
Phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Lạng Sơn sẵn sàng trợ giúp, cứu dân

Khi phát hiện, cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, sự cố này đã gây nên cảnh lũ lụt đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt. Hiện nay, địa phương đã di dời khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn, song vẫn còn nhiều nơi nước bủa vây, cô lập hoàn toàn.

Công an Lạng Sơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tới các vùng lũ tham gia hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tham gia ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

tp-g1.jpg
Xung kích đi đầu cứu dân vùng lũ
tp-d2.jpg
Nhiều điểm ngập lụt ở xã Thất Khê, Tràng Định,
tp-d6.jpg
Các cháu nhỏ được các chú Công an đưa đến nơi an toàn.
tp-d5-7725.jpg
Chập tối 7/10, nhiều người dân được các chiến sỹ Công an cứu ra khỏi nơi nguy hiểm.

Hình ảnh cán bộ chiến sỹ Công an Lạng Sơn có mặt kịp thời đã tạo lòng tin, an tâm cho quần chúng nhân dân và tô thêm truyền thống của người Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hình ảnh các chiến sỹ Công an Lạng Sơn đi từng gia đình ngập lụt cứu dân (video ghi vào chiều 7/10/2025).
Nguyễn Duy Chiến
