Hàng trăm công an Lạng Sơn hỗ trợ khắc phục vỡ đập Bắc Khê, cứu dân vùng lũ lụt

Vào khoảng 14h ngày 7/10, nhận được lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, trong đó chủ công là lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn, công an các xã trên địa bàn lập tức tổ chức đội hình, phương tiện như xuồng máy, các thiết bị cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến đến khu vực vỡ đập thủy điện Bắc Khê nằm trên địa phận thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như cứu hộ, cứu nạn.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 13h30 phút chiều 7/10, tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê nằm ở địa phận xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ một mảng độ 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng. Thủy điện này nhỏ, công suất khoảng 2,4MW, có tích trong hồ có 4,2 triệu m3 nước.
Khi phát hiện, cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay không có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, sự cố này đã gây nên cảnh lũ lụt đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt. Hiện nay, địa phương đã di dời khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn, song vẫn còn nhiều nơi nước bủa vây, cô lập hoàn toàn.
Công an Lạng Sơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tới các vùng lũ tham gia hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tham gia ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.
Hình ảnh cán bộ chiến sỹ Công an Lạng Sơn có mặt kịp thời đã tạo lòng tin, an tâm cho quần chúng nhân dân và tô thêm truyền thống của người Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.