Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tin mới về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận được thông tin về sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê ở tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

Theo báo cáo, sáng ngày 7/10, lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn cập nhật lúc 9 ngày 7/10 là: Lưu lượng nước về hồ 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s. Lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lần cuối lúc 12h ngày 07/10/2025: Lưu lượng nước về hồ 1562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1562m3/s…

tp-a.jpg
Hình ảnh sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 7/10 đã xảy ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Nguyên nhân ban đầu xác định, do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Cấp ủy, chính quyền, các đơn vị chức năng địa phương đã khẩn trương thông báo đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du các xã như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết. Địa phương đã di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.

1a.jpg
Địa điểm xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Quốc lộ 3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó. Đến thời điểm chiều 7/10 chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết, Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4 MW, dung tích hồ chứa khoảng 3 - 4 triệu m3. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

z7091311919345-a2b198411350f7de169192cfce9cbd99.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở Thất Khê, Tràng Định.

Nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố vỡ đập trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã đến kiểm tra tình hình lũ lụt tại một số xã trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp khắc phục sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến
#Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê #Ứng phó thiên tai và cứu hộ #Điều tra nguyên nhân vỡ đập #Ảnh hưởng mưa lớn đến hồ chứa #Chính sách sơ tán dân vùng nguy hiểm #Quản lý an toàn đập thủy điện nhỏ #Phản ứng chính quyền địa phương #Thiệt hại kinh tế sau sự cố #Tác động của lũ quét và lũ ống #Vai trò của Bộ NN&MT trong khắc phục

Xem thêm

Cùng chuyên mục