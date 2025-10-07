Tin mới về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

TPO - Nhận được thông tin về sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê ở tỉnh Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp.

Theo báo cáo, sáng ngày 7/10, lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê ở thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn cập nhật lúc 9 ngày 7/10 là: Lưu lượng nước về hồ 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s. Lưu lượng nước do Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê cập nhật lần cuối lúc 12h ngày 07/10/2025: Lưu lượng nước về hồ 1562m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1562m3/s…

Hình ảnh sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 7/10 đã xảy ra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 với chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m. Nguyên nhân ban đầu xác định, do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Cấp ủy, chính quyền, các đơn vị chức năng địa phương đã khẩn trương thông báo đến các thôn khu vực xung quanh Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du các xã như Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền các xã thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết. Địa phương đã di dời toàn bộ nhân dân ở 4 thôn vùng hạ du dưới đập thủy điện, khoảng 200 - 300 hộ dân đến nơi an toàn.

Địa điểm xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng Công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Quốc lộ 3B vẫn đang bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó. Đến thời điểm chiều 7/10 chưa có ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết, Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4 MW, dung tích hồ chứa khoảng 3 - 4 triệu m3. Đập thủy điện vỡ, nước dồn về kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua có thể gây ngập úng các xã lân cận, song việc hình thành lũ quét, lũ ống không xảy ra.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tham gia hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở Thất Khê, Tràng Định.

Nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố vỡ đập trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã đến kiểm tra tình hình lũ lụt tại một số xã trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đang trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp khắc phục sự cố vỡ đập Thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn.