Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một mảng lớn ở đập Thủy Điện Bắc Khê (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ) tỉnh Lạng Sơn bị vỡ, dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm nay (7/10), tại khu vực đập đất thủy điện Bắc Khê nằm ở địa phận xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (cũ), tỉnh Lạng Sơn bỗng nhiên bị vỡ một mảng khoảng 4 mét dẫn đến nước đổ tràn xuống khu vực hạ lưu sông Kỳ Cùng.

tp-a.jpg
Hiện trường khu vỡ đập Thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn)

Xác nhận thông tin này với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Chiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay từ sáng sớm 7/10, khi phát hiện vết nứt nguy cơ xảy ra sự cố nên các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp chính quyền địa phương thông báo khẩn cấp cho UBND các xã trên địa bàn để tổ chức phòng chống lũ lụt.

“Thủy điện Bắc Khê là thủy điện nhỏ, công suất khoảng 2,4MW, có tích trong hồ có 4,2 triệu m3 nước. Khi phát hiện, cảnh báo sớm nên người dân chủ động sơ tán nên đến nay không có thiệt hại về người và tài sản”, ông Nguyễn Hữu Chiến nói.

Sự cố vỡ mảng đập thủy điện Bắc khê cũng đã góp phần gây ngập lụt ở xã Thất Khê cùng một số xã ở huyện Tràng Định, Văn Lãng (cũ).

tp-b.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn (giữa) và đoàn công tác của tỉnh thị sát thực tế lũ tràn vào khu dân cư xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.
tp-c.jpg
Nước bao vây các ngôi nhà, làng bản ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Trong ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến thị sát thực tế tại xã Thất Khê cùng một số địa phương trên địa bàn.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm chắc tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.

Video vỡ mảng đập Thủy điện Bắc Khê (video do nhân dân cung cấp)
Nguyễn Duy Chiến
#Vỡ đập thủy điện Bắc Khê #Nguy cơ lũ lụt do vỡ đập #Ứng phó khẩn cấp trong mưa lũ #Ảnh hưởng của vỡ đập đến cộng đồng #Chính sách phòng chống thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục