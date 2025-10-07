Cao Bằng công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

TPO - Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quyết định nêu các biện pháp xử lý khẩn cấp cần được áp dụng ngay lập tức nhằm ứng phó với thiên tai.

Theo đó, chính quyền địa phương cần tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhà ở, nhanh chóng ổn định đời sống. Các đơn vị phải thực hiện chính sách cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại nặng, hộ có người bị thương hoặc tử vong. Khẩn trương tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và bố trí chỗ ở tạm, với yêu cầu tuyệt đối không để ai bị đói, rét, không có nơi ở. Đồng thời, các lực lượng cần huy động nhân lực thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường các khu vực bị ngập lụt sau khi nước rút, nhằm không để phát sinh dịch bệnh.

Lũ đã tràn vào các phường, xã ở Cao Bằng gây ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương.

Các cơ quan liên quan phải tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm (khu vực lũ quét, sạt lở) để xây dựng kịch bản sơ tán, di dời kịp thời, tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng con người. Về hạ tầng, các đơn vị chuyên môn phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo thông suốt và an toàn các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt và thủy lợi.

Một số địa phương ở Cao Bằng đang đối mặt với mưa lũ, thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, cây trồng.

Lực lượng công an xã Thông Nông đưa sản phụ, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng Cao Bằng khẩn trương sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND các xã, phường được yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo liên quan . Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ và chính xác toàn bộ thiệt hại để Chủ tịch UBND tỉnh có cơ sở bố trí ngân sách địa phương, nhằm nhanh chóng ổn định lại đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định.

Cũng trong sáng 7/10, trong phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Cao Bằng, đề cập công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho rằng, việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên số một hiện nay. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, huy động tối đa lực lượng với phương châm 4 tại chỗ, bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Tất cả các điểm xung yếu, có nguy cơ đứt gãy phải được rà soát, thực hiện cắm biển cảnh báo, kiên quyết không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa (giữa) chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục bão lũ.

“Mặc dù khó khăn, nhưng phải nỗ lực, đoàn kết, biến thách thức thành động lực, các ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, để vừa đảm bảo người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, vừa hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho năm tiếp theo”, Chủ tịch tỉnh Lê Hải Hòa nói.