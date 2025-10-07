Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nước sông Nhuệ dâng cao, tuyến đường 6 làn xe ở Hà Nội hóa thành sông

Anh Trọng

TPO - Từ trưa và chiều nay, nước sông Nhuệ dâng cao, làm nhiều tuyến đường khu vực phía Tây Hà Nội ngập nặng hơn buổi sáng. Đường Phạm Tu rộng 6 làn xe mỗi bên, trông như một đoạn sông vào trưa và chiều nay.

VIDEO thực trạng các điểm ngập nước sâu trên nhiều tuyến phố Hà Nội
tp-1-7472.jpg
Trưa và chiều nay trời vẫn mưa, nước sông Nhuệ lên cao làm nhiều tuyến phố khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu, có nơi ngập hơn nửa mét. Ảnh: Chụp trục đường Cầu Bươu - Phùng Hưng đầu giờ chiều 7/10.
tp-2-9084.jpg
Nhiều tuyến phố ngập sâu, trong đó có phố Phạm Tu.
tp-3-1855.jpg
Tuyến đường Phạm Tu nối từ đường Vành đai 3 đến đường 70 rộng 6 làn xe mỗi bên. Trưa và chiều nay, tuyến đường này trông như một... đoạn sông.
tp-4-6477.jpg
Tuyến đường 70 đoạn qua Bệnh viện K Tân Triều vào thời điểm 15h, nước vẫn ngập quá bánh xe máy.
tp-11.jpg
Một chiếc ô tô gầm thấp bị "bức tử" tại điểm ngập ở đường Quang Liệt dẫn ra đường Phạm Tu. Xe nằm giữa bốn bề là nước; chủ xe gọi nhiều cuộc điện thoại cho xe cứu hộ.
tp-112.jpg
Để giảm rủi ro và tình trạng xe chết máy khi đi vào khu vực ngập nước sâu, tại các điểm ngập khu vực phía Tây đầu giờ chiều nay, CSGT Đội 7, Phòng CSGT Hà Nội đã dựng biển báo cảnh báo đường ngập sâu, phương tiện đi đường khác.
tp-7-4010.jpg
Lực lượng CSGT túc trực, điều tiết xe, hướng dẫn phương tiện không đi vào vùng ngập sâu.
tp-9-5741.jpg
Trên phố Nguyễn Xiển, nhân viên thoát nước dựng rào cảnh báo khu vực nguy hiểm và vị trí có hố ga thu nước đang hoạt động.
tp-13.jpg
tp-10a.jpg
Tại các khu vực nước ngập sâu ở trục đường Cầu Bươu - Phùng Hưng (ảnh trên) và đường Phạm Tu (ảnh dưới), nhiều người phải dắt hoặc bỏ lại xe, xách dép lội nước.

Cuối giờ chiều nay (7/10), thông tin với PV Tiền Phong đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, Hà Nội vẫn mưa to và một số tuyến phố vẫn còn ngập. Tại khu vực quận Hà Đông, Thanh Trì (cũ), mực nước sông Nhuệ vẫn đang lên cao. Đến thời điểm 16h chiều nay đã dâng lên 5,72 mét, vượt mức nước bình thường hơn 2 mét.

Theo Cty Thoát nước Hà Nội, tình trạng này vừa làm cho việc tiêu thoát nước từ các khu dân cư chảy ra sông chậm, vừa khiến tình trạng ngập trên các tuyến phố dâng cao, kéo dài.

Anh Trọng
