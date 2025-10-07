Nước sông Nhuệ dâng cao, tuyến đường 6 làn xe ở Hà Nội hóa thành sông

Cuối giờ chiều nay (7/10), thông tin với PV Tiền Phong đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, Hà Nội vẫn mưa to và một số tuyến phố vẫn còn ngập. Tại khu vực quận Hà Đông, Thanh Trì (cũ), mực nước sông Nhuệ vẫn đang lên cao. Đến thời điểm 16h chiều nay đã dâng lên 5,72 mét, vượt mức nước bình thường hơn 2 mét.

Theo Cty Thoát nước Hà Nội, tình trạng này vừa làm cho việc tiêu thoát nước từ các khu dân cư chảy ra sông chậm, vừa khiến tình trạng ngập trên các tuyến phố dâng cao, kéo dài.