Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cập nhật hơn 70 điểm ngập sáng nay tại Hà Nội, 30 khu vực chìm sâu trong nước

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, lượng mưa phổ biến 90-150mm, có nơi hơn 220mm, khiến sáng nay (6/10) Hà Nội xuất hiện hơn 70 điểm ngập, trong đó 30 điểm ngập sâu. Công ty Thoát nước đang huy động toàn bộ lực lượng và trạm bơm để “giải cứu” các khu vực úng ngập nghiêm trọng.

Trên các tuyến đường như Minh Khai, Giải Phóng, Trương Định, Lê Trọng Tấn, Thái Hà, Giảng Võ, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Đàm Quang Trung, Dương Đình Nghệ, Phùng Hưng, Cầu Bươu - Phạm Tu..., đến thời điểm 7h30-8h sáng nay, nhiều khu vực vẫn bị ngập nặng.

Trên các tuyến Nguyễn Xiển, Đàm Quang Trung, Dương Đình Nghệ, Lê Trọng Tấn, Cầu Bươu - Phạm Tu..., nước ngập sâu 40-50 cm, có nơi đến đầu gối người đi bộ. Để đề phòng rủi ro, lực lượng chức năng và nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã dựng rào cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi vào.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h30 sáng nay, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đến nay, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90-150 mm, cục bộ cao tại: Ô Chợ Dừa 223,9 mm; Hải Bối 204,9 mm; Đại Mỗ 170,5 mm; Phú Lương 163 mm.

Về tình hình ngập, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, sáng sớm nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện hơn 70 điểm ngập, trong đó có 30 điểm ngập sâu.

Khu vực thuộc lưu vực sông Tô Lịch có các điểm ngập: Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (từ số nhà 49 đến 93), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước UBND phường).

Khu vực thuộc lưu vực sông Nhuệ có các điểm ngập: ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền; Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình); Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hòa); Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam); Võ Chí Công (tòa nhà UDIC); Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực); Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Hoa Bằng (ngõ 99); Trần Cung (cây xăng A38); Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8); Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm); Nguyễn Trãi (trước Trường ĐHKH&NV - bên chẵn, làn xe buýt); Quan Nhân; Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ và khu vực đối diện nhà ga La Khê); Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La); phố Xốm (đối diện tòa nhà Hải Phát); Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông); đường Quyết Thắng; Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3); Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1 và 4, phường Yên Nghĩa); khu TT18, phường Phú La...

Khu vực thuộc lưu vực Long Biên có các điểm ngập: đường Ngọc Lâm; Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97); đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall); Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên); gầm chui đường sắt phố Thiên Đức.

Về giải pháp ứng phó, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối nhằm hạ mực nước trên các sông, hồ, góp phần sớm ổn định tình hình giao thông trên địa bàn.

z7089266547980-72c13ffa6f36da2aa1db3735af75a173.jpg
Nhiều tuyến đường ngập sâu lực lượng chức năng phải dựng biển cảnh báo.
z7089269272801-df6bc7757a13441d32c50b482f889bab.jpg
2/3 đường Nguyễn Xiển bị ngập trong nước, xe không thể di chuyển, công nhân thoát nước đang dùng máy bơm xả nước cho nhanh.
z7089274316074-bf5cb54bdbd52b7ee020ce05ee900856.jpg
dam-quang-trung.jpg
Trên phố Chiến Thắng, Đàm Quang Trung, Dương Đình Nghệ, nhân viên công ty Thoát nước đã dựng rào ngăn người, xe không đi vào chỗ ngập nặng
z7089280120575-7329fae6092d50c43548bf840c145d7b.jpg
Phố Quan Nhân Hà Nội ngập nặng và phải phong tỏa giao thông.
Anh Trọng
