Hà Nội khởi công cầu Thượng Cát hơn 7.000 tỷ đồng ngày 8/10

TPO - Ngày 6/10, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức lễ khởi công cầu Thượng Cát qua sông Hồng vào ngày 8/10. Đây là cầu thứ 3 trên sông Hồng được thành phố khởi công trong năm 2025.

Theo thiết kế dự án, cầu và đường hai đầu cầu là 5,226 km, trong đó: chiều dài đường dẫn 1.321m, chiều dài cầu 3.904,6m. Chiều rộng mặt cầu là 35 mét, đảm bảo 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ; mỗi bên cầu 4 làn). Cầu được xây dựng trên đường Vành đai 3,5, địa điểm xây cầu vượt sông Hồng phía bờ Nam là xã Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm cũ), phía bờ Bắc là xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ).

Thiết kế kiến trúc cầu Thượng Cát sẽ khởi công vào 8/10.

Cầu được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu, trong đó phương án kiến trúc cầu chính phía trên là dây văng.

Cầu có mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông (hạ tầng khung) theo quy hoạch, kết nối, khai thác hợp lý với kết cấu hạ tầng giao thông đã được xây dựng; phục vụ nhu cầu giao thông đi lại hàng ngày, giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô nói chung và khu vực nói riêng.

Cầu có tổng mức đầu tư 7.302 tỷ đồng (tiền ngân sách), chủ đầu tư thực hiện dự án cầu Thượng Cát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; đơn vị tư vấn tổ chức lập dự án là Liên danh Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP và Công ty cổ phần kiến trúc Lập Phương.

Cầu Thượng Cát có thời gian thi công từ 2025 đến 2027.

Đến nay, thành phố Hà Nội có 11 cầu qua sông Hồng đã và đang được xây dựng, trong đó có 9 cầu đã đưa vào sử dụng, 2 cầu đang thi công. 9 cầu đã xây dựng gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang; 2 cầu được khởi công trong năm nay và đang xây dựng là cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi. Đến 8/10 cầu Thượng Cát được khởi công sẽ là cầu thứ 12 qua sông Hồng được xây dựng và là cầu thứ 3 được thành phố Hà Nội khởi công trong năm nay.

Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, qua sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ 18 cầu.