Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng về Thái Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Trong đó, nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng cũng lưu ý triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.