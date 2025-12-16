CSGT và tình nguyện viên ở TPHCM rà tìm, nhặt từng đinh sắt trên đường

TPO - Trong đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cùng các tình nguyện viên dùng dụng cụ rà tìm, nhặt đinh sắt trên tuyến đường từng xảy ra tai nạn giao thông do phương tiện cán phải đinh.

Video: CSGT và tình nguyện viên thu gom đinh trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Đêm 15/12, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bình Triệu - Phòng CSGT Công an TPHCM cùng các tình nguyện viên tiến hành rà, nhặt số lượng lớn đinh sắt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa bàn phường An Phú.

Trước đó, trong quá trình dùng xe đi hút đinh trên đường như thường lệ, tình nguyện viên phát hiện trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn gần nút giao đường Lê Thị Trung xuất hiện số lượng lớn đinh sắt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rất nhiều đinh trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Lực lượng CSGT và tình nguyện viên dò tìm, nhặt đinh sắt trong đêm

Lúc này, tình nguyện viên thông báo với tổ tuần tra CSGT, tổ chức lực lượng điều tiết giao thông, phát đèn cảnh báo phương tiện lưu thông qua khu vực và tiến hành thu gom đinh.

Theo ghi nhận, thời gian qua, không ít trường hợp người đi xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn không may cán trúng đinh, vật nhọn kim loại.

Gần đây nhất là vào đêm 12/5, một người đàn ông đi xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi tới đoạn thuộc địa bàn phường An Phú, xe cán trúng vật nhọn, bị thủng lốp. Cả xe và người té nhào giữa đường. Người điều khiển xe máy bị thương.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tích cực tăng cường tuần tra, hút đinh trên toàn tuyến Quốc lộ 1K, Mỹ Phước Tân Vạn. Đồng thời, CSGT phối hợp với công an các phường dọc các tuyến này tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

Bên cạnh đó, nhiều người dân và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng chủ động tổ chức hút đinh, thu gom đinh, vật kim loại sắc nhọn trên đường để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Tuy nhiên gần đây, tình trạng rải đinh vẫn diễn biến phức tạp.

Đinh được thu gom trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Ngoài duy trì hoạt động hút đinh trên các tuyến đường trọng điểm, cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tận gốc vấn nạn “đinh tặc”. Công an TPHCM khuyến khích người dân chủ động báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng khả nghi, cơ sở sửa xe có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.