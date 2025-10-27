Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

‘Đinh tặc’ tái diễn trên tuyến đường huyết mạch ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng và người dân nhặt được cả đống đinh, vật nhọn kim loại trên tuyến Quốc lộ 1K. Đây là tuyến đường huyết mạch tại TPHCM, từng bị rải đinh.

Ngày 27/10, ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới (phường Đông Hòa), người dân và lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện nhiều miếng thép hình thoi sắc nhọn mới bị rải trên mặt đường.

dinh-1.jpg
dinh-2.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tình nguyện tham gia hút đinh, vật nhọn kim loại trên Quốc lộ 1K.

Đáng chú ý, các tổ công tác từng tổ chức hút đinh, thu gom nhiều dị vật kim loại trên chính đoạn tuyến này, song tình trạng này vẫn tái diễn.

Hành vi rải đinh, rải thép sắc nhọn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ xe máy cán phải đinh gây nổ lốp, mất lái, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến Quốc lộ 1K, Mỹ Phước Tân Vạn và phối hợp với Công an các phường tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm người dân và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng chủ động tổ chức hút đinh, thu gom kim loại trên đường để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, gần đây tình trạng rải đinh vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng xấu vẫn tiếp tục thực hiện hành vi rải đinh, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Công an TPHCM kêu gọi người dân khi phát hiện khu vực có đinh hoặc vật nhọn nghi vấn, hãy báo ngay cho Cảnh sát giao thông, Công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất. Nếu phát hiện, ghi nhận được hình ảnh, thông tin, đặc điểm đối tượng rải đinh, hãy cung cấp ngay cho cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM cũng khuyến khích người dân, đặc biệt là các nhóm thiện nguyện “hút đinh”, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến.

Hương Chi
#hút đinh #vật nhọn #Quốc lộ 1K #rải đinh #tái diễn đinh tặc #Mỹ Phước Tân Vạn #phường Đông Hòa #TPHCM

