Xã hội

Google News

Tông xe vào cây bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Hương Chi
TPO - Thanh niên đi xe máy, bất ngờ tông vào gốc cây xanh bên đường, tử vong tại chỗ ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa.

Ngày 25/10, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên làm rõ nguyên nhân một người tử vong trên đường, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, nam thanh niên tên T. (SN 2004, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 30/4.

bd.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi tới đoạn ngã 3 Cây Nhang thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM, bất ngờ tông vào gốc cây xanh bên đường, nam thanh niên nằm bất động.

Lúc này, người đi đường tới kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Dầu Một nhanh chóng đến hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Cub 50 nằm trên vỉa hè, cạnh thi thể nam thanh niên. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực trời đổ mưa, đường trơn trượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#tai nạn #ngã 3 Cây Nhang #đường 30/4 #phường Thủ Dầu Một #TPHCM #tử vong #xe máy #cây xanh

