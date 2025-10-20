Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vừa dừng lề đường mua cà phê, tài xế tá hỏa phát hiện người chết sau đuôi xe

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dừng lại bên đường để vào mua ly cà phê, khi quay ra, tài xế tá hỏa phát hiện 1 người nằm tử vong sau đuôi xe.

Ngày 20/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/10, nam tài xế dừng xe đầu kéo container bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn gần giao lộ Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) để vào quán tạp hóa mua ly cà phê.

Chỉ vài phút sau, tài xế quay trở ra để tiếp tục hành trình thì tá hỏa phát hiện 1 người nằm bất động sau đuôi xe đầu kéo container, cạnh đó có chiếc xe máy ngã giữa đường.

bd.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong, tài xế trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Do không quan sát, người này đã tông vào đuôi xe đầu kéo container mang biển số TPHCM đang dừng bên lề đường. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#đường Mỹ Phước Tân Vạn #phường Tân Đông Hiệp #TPHCM #xe đầu kéo container #xe máy #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục