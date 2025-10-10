Truy tìm ô tô nghi tông nam sinh lớp 11 nguy kịch rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy tìm chiếc xe bán tải bị nghi gây tai nạn khiến một nam sinh lớp 11 rơi vào hôn mê, sau đó rời khỏi hiện trường trong đêm mưa lớn, không có camera giám sát.

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực trích xuất camera an ninh và truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn khiến một học sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Em T.V.T. đang được cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 7/10. Thời điểm đó, em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M’gar) đang trên đường đi học về. Khi đến khu vực ngã tư Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác (xã Quảng Phú), em T. bị nghi va chạm với một chiếc xe bán tải.

Cú va chạm mạnh khiến em T. bất tỉnh tại chỗ, trong khi phương tiện nghi gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do vụ việc xảy ra trong điều kiện trời mưa lớn; nơi xảy ra vụ việc không có camera giám sát và ít nhà dân... nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Người dân sau đó phát hiện em T. nằm bất tỉnh và lập tức đưa đến Trung tâm Y tế Cư M’gar để cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nghiêm trọng, em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, rồi tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Đến trưa 10/10, theo người nhà, em T. vẫn đang được cấp cứu và theo dõi tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tình trạng hôn mê sâu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin từ khu vực lân cận để truy tìm phương tiện và tài xế nghi liên quan đến vụ tai nạn. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin về vụ việc, hãy cung cấp cho chính quyền địa phương để hỗ trợ công tác điều tra.