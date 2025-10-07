Tìm thấy ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn chết người trên Quốc lộ 19 ở Gia Lai

TPO - Chiếc ô tô đầu kéo nghi liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ, đã được tìm thấy.

Tối 7/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã tìm được chiếc xe đầu kéo nghi vấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 7/10, tại Km 49+150 Quốc lộ 19 thuộc địa bàn thôn Tả Giang 1 xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân được xác định là ông V.V.T (SN 1968, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, mô tô mang biển số 77N2-75xx do ông T. điều khiển chạy theo hướng đông - tây (Tây Sơn - An Khê), va chạm với một ô tô đầu kéo (hiện chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi xảy ra va chạm, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Khê triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh vụ việc.