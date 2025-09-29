Tài xế xe bán tải ra trình diện sau vụ tai nạn chết người ở Gia Lai

TPO - Liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng 28/9 tại Km1603 (đường Hồ Chí Minh, địa bàn Gia Lai), tài xế xe bán tải đã tới cơ quan công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 29/9, anh L.V. (SN 2002, trú phường Hội Phú, Gia Lai) đã đến cơ quan công an trình diện sau vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng 28/9 tại Km1603 (đường Hồ Chí Minh).

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã làm việc với tài xế L.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 28/9, anh V. điều khiển xe bán tải 81C-240... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đến núi Hàm Rồng.

Khi đến đoạn Km1603+100 xe bán tải đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 77F1-353.. do anh P.V.T. (SN 1986, trú phường Hội Phú) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Khi thấy nạn nhân tử vong, anh V. đã rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện, tiến hành các thủ tục liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.