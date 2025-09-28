Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tài xế xe bán tải rời hiện trường sau vụ tai nạn chết người

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe bán tải biển số 81C-240.55 đã kéo lê xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại khiến anh T. tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường.

tien-phong.jpg
Xe bán tải và xe máy tại hiện trường.

Ngày 28/9, Đội Cảnh sát Giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong đường Hồ Chí Minh (phường Hội Phú, Gia Lai) và việc tài xế ô tô bán tải đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, xe bán tải biển số 81C-240.55 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi núi Hàm Rồng.

Tuy nhiên, khi tới Km1603 (đường Hồ Chí Minh) đã va chạm với xe máy biển số 77F1-353.07 do anh P.V.T. (SN 1986, trú phường Hội Phú) điều khiển. Xe bán tải đã kéo lê xe máy hàng chục mét trên đường trước khi dừng lại. Cú tông mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Tiền Lê
#xe bán tải #tai nạn giao thông #Gia Lai #tử vong #hiện trường #điều tra #vụ tai nạn #Phòng Cảnh sát Giao thông #Công an tỉnh Gia Lai #phường Hội Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục