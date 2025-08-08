Xe bán tải biển 'siêu đẹp' vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ một sự thật

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh phát hiện một xe Ford bán tải gắn biển số 'siêu đẹp' 98A-968.68 có hành vi vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, khi xác minh, biển số này lại thuộc về một phương tiện khác.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa lập biên bản và tạm giữ một xe Ford bán tải do phát hiện phương tiện này sử dụng biển kiểm soát giả.

Qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Ford mang biển số "siêu đẹp" 98A-968.68 vượt đèn đỏ.

Ngay sau đó, Phòng CSGT đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo thông tin đăng ký của biển số này.

Camera phát hiện chiếc bán tải vượt đèn đỏ. Ảnh: CSGT Bắc Ninh.

Tuy nhiên, người nhận thông báo là anh Đ.V.T., trú tại huyện Lục Nam, cho biết phương tiện đứng tên anh là một chiếc Daewoo Matiz, hoàn toàn không liên quan đến chiếc xe bán tải vi phạm nêu trên.

Nghi ngờ có hành vi sử dụng biển số giả nhằm trốn tránh xử phạt hoặc phục vụ mục đích bất chính, Phòng CSGT Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình ảnh và tổ CSGT tại địa bàn huyện Lục Nam để truy vết.

Nhờ hệ thống camera giám sát thông minh, lực lượng chức năng đã theo dõi được lộ trình di chuyển cũng như thói quen xuất hiện của chiếc xe khả nghi.

Đến chiều ngày 7/8, tổ công tác đã chặn giữ thành công chiếc xe Ford nghi vấn. Lái xe là chị N.T.T., trú tại xã Lục Nam, tỏ ra bất ngờ khi được thông báo phương tiện mình điều khiển đang sử dụng biển số giả.

CSGT làm việc với chị T. Ảnh: CSGT Bắc Ninh.

Chị T. khai báo rằng chiếc xe được mua lại và chị không rõ về nguồn gốc của biển số đang gắn trên xe. Hiện tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sử dụng biển kiểm soát không đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị xử phạt hành chính lên đến 26 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp có dấu hiệu làm giả giấy tờ, biển số hoặc tiêu thụ xe gian, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.