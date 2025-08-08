Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe bán tải biển 'siêu đẹp' vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ một sự thật

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh phát hiện một xe Ford bán tải gắn biển số 'siêu đẹp' 98A-968.68 có hành vi vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, khi xác minh, biển số này lại thuộc về một phương tiện khác.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa lập biên bản và tạm giữ một xe Ford bán tải do phát hiện phương tiện này sử dụng biển kiểm soát giả.

Qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Ford mang biển số "siêu đẹp" 98A-968.68 vượt đèn đỏ.

Ngay sau đó, Phòng CSGT đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo thông tin đăng ký của biển số này.

1.jpg
Camera phát hiện chiếc bán tải vượt đèn đỏ. Ảnh: CSGT Bắc Ninh.

Tuy nhiên, người nhận thông báo là anh Đ.V.T., trú tại huyện Lục Nam, cho biết phương tiện đứng tên anh là một chiếc Daewoo Matiz, hoàn toàn không liên quan đến chiếc xe bán tải vi phạm nêu trên.

Nghi ngờ có hành vi sử dụng biển số giả nhằm trốn tránh xử phạt hoặc phục vụ mục đích bất chính, Phòng CSGT Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình ảnh và tổ CSGT tại địa bàn huyện Lục Nam để truy vết.

Nhờ hệ thống camera giám sát thông minh, lực lượng chức năng đã theo dõi được lộ trình di chuyển cũng như thói quen xuất hiện của chiếc xe khả nghi.

Đến chiều ngày 7/8, tổ công tác đã chặn giữ thành công chiếc xe Ford nghi vấn. Lái xe là chị N.T.T., trú tại xã Lục Nam, tỏ ra bất ngờ khi được thông báo phương tiện mình điều khiển đang sử dụng biển số giả.

screenshot-2025-08-08-100737.png
CSGT làm việc với chị T. Ảnh: CSGT Bắc Ninh.

Chị T. khai báo rằng chiếc xe được mua lại và chị không rõ về nguồn gốc của biển số đang gắn trên xe. Hiện tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sử dụng biển kiểm soát không đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị xử phạt hành chính lên đến 26 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp có dấu hiệu làm giả giấy tờ, biển số hoặc tiêu thụ xe gian, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.

Vietnamnet
#vượt đèn đỏ #biển số đẹp #xe bán tải #nữa tài xế #Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục