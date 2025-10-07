Xe tải kéo xe máy khiến 2 người thương vong

Theo đó, vào khoảng 23h10 ngày 6/10 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 69C-055.78 đang lưu thông trên QL1A, hướng đi từ miền Tây về TPHCM đoạn qua phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 81G1-311.17 đi hướng ngược lại.
Va chạm khiến 2 người trên xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương nặng khiến anh L.V.T (SN 2001, ngụ tỉnh Gia Lai) tài xế xe máy tử vong trên đường cấp cứu.
Tại hiện trường, chiếc xe máy còn nằm dưới gầm trước đầu của chiếc xe tải, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường, 2 phương tiện đều bị hư hỏng.
Nhận được tin báo, phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phối hợp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.