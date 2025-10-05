Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tai nạn liên hoàn hy hữu trên đường ở TPHCM, 4 người thương vong

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai xe máy xảy ra va chạm làm 3 người bị thương nhẹ. Khi hai bên đang giải quyết, chỉ ít phút sau, cách đó vài mét, tiếp tục xảy ra vụ va chạm khác giữa xe máy với ô tô khách khiến 1 người tử vong.

Tối 5/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 13. Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, người phụ nữ đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) hướng từ phường Bến Cát đi phường Thủ Dầu Một.

Khi đến gần trạm thu phí Suối Giữa thuộc phường Chánh Hiệp (TPHCM), xe máy của người phụ nữ xảy ra va chạm với 1 xe máy khác chở 2 người. Vụ tai nạn khiến cả 3 bị thương nhẹ.

Khi những người này đang nói chuyện với nhau để giải quyết va chạm thì bất ngờ phía sau, cách vài mét tiếp tục xảy ra vụ va chạm khác giữa xe máy và ô tô khách. Vụ tai nạn thứ hai này làm người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

tp-bd.jpg
tp-bd-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, 2 xe máy va chạm với nhau nằm sát vỉa hè ở làn đường cho xe thô sơ. Xe máy và thi thể cách đó khoảng 5m. Xe khách cũng dừng lại ngay ở hiện trường.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh N.V.H. (SN 1991, quê tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Chánh Hiệp nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị để điều tra nguyên nhân.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường.

Hương Chi
#quốc lộ 13 #phường Chánh Hiệp #TPHCM #tử vong #tai nạn #ô tô khách #xe máy #tai nạn liên hoàn

