Úc: Trực thăng rơi trúng ô tô, 2 người thương vong

TPO - Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang New South Wales, Úc khi một chiếc trực thăng bất ngờ rơi từ trên không xuống, đâm trúng một chiếc ô tô đang đỗ gần sân bay Bankstown, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một phương tiện gần đó, chiếc trực thăng Robinson R22 bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống mặt đất và va chạm mạnh với một chiếc ô tô trên đường Birch Street, gần khu vực bãi đậu xe sân bay Bankstown, vào khoảng 13h30 chiều 3/10.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc trực thăng đang trong quá trình huấn luyện bay thấp. Trong khi đang thao tác, máy bay đã va phải một cột điện, khiến phi công thực tập và người hướng dẫn mất kiểm soát, dẫn đến vụ rơi tự do kinh hoàng.

Chiếc trực thăng đã hạ cánh trên nóc một chiếc ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị móp nặng phần thân. Lực lượng cảnh sát và y tế khẩn cấp đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để cứu hộ các nạn nhân.

Người hướng dẫn bay (62 tuổi), được xác nhận tử vong tại chỗ. Trong khi đó, phi công thực tập (19 tuổi) được đưa đến bệnh viện Liverpool trong tình trạng chấn thương cột sống và gãy xương hàm. Hiện sức khỏe của nạn nhân vẫn được theo dõi tích cực.

Một nhân chứng kể lại nghe thấy một tiếng nổ lớn và lập tức chạy đến khu vực tai nạn. “Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, ai nấy đều hoảng sợ, ngước lên nhìn, tưởng như có vụ nổ bom xảy ra vậy”, người này chia sẻ.

Chiếc trực thăng đang rơi xuống một cái cây và một chiếc ô tô. Nguồn: NINE.

Ông Angus Mitchell - Ủy viên trưởng Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) - cho biết cơ quan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. “Hiện còn quá sớm để xác định ai là người điều khiển trực thăng vào thời điểm tai nạn. Chúng tôi biết rằng huấn luyện bay vòng thường được thực hiện ở độ cao từ 240m đến 300m, nhưng cần thêm dữ liệu để xác minh cụ thể”, ông Angus Mitchell nói.

Ông Audie Jousief - Giám đốc dịch vụ cấp cứu - cho biết những người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân. “Sự dũng cảm và hành động kịp thời của họ có thể đã cứu sống phi công trẻ”, ông khẳng định.

Hiện ATSB đang tiếp tục thu thập dữ liệu và hình ảnh từ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng này.