Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Úc:

Trực thăng rơi trúng ô tô, 2 người thương vong

Hồng Nhung

TPO - Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng vừa xảy ra tại bang New South Wales, Úc khi một chiếc trực thăng bất ngờ rơi từ trên không xuống, đâm trúng một chiếc ô tô đang đỗ gần sân bay Bankstown, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một phương tiện gần đó, chiếc trực thăng Robinson R22 bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống mặt đất và va chạm mạnh với một chiếc ô tô trên đường Birch Street, gần khu vực bãi đậu xe sân bay Bankstown, vào khoảng 13h30 chiều 3/10.

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc trực thăng đang trong quá trình huấn luyện bay thấp. Trong khi đang thao tác, máy bay đã va phải một cột điện, khiến phi công thực tập và người hướng dẫn mất kiểm soát, dẫn đến vụ rơi tự do kinh hoàng.

banksjpg-11zon.jpg
Chiếc trực thăng đã hạ cánh trên nóc một chiếc ô tô.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô bị móp nặng phần thân. Lực lượng cảnh sát và y tế khẩn cấp đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để cứu hộ các nạn nhân.

Người hướng dẫn bay (62 tuổi), được xác nhận tử vong tại chỗ. Trong khi đó, phi công thực tập (19 tuổi) được đưa đến bệnh viện Liverpool trong tình trạng chấn thương cột sống và gãy xương hàm. Hiện sức khỏe của nạn nhân vẫn được theo dõi tích cực.

Một nhân chứng kể lại nghe thấy một tiếng nổ lớn và lập tức chạy đến khu vực tai nạn. “Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, ai nấy đều hoảng sợ, ngước lên nhìn, tưởng như có vụ nổ bom xảy ra vậy”, người này chia sẻ.

crashhhjpg-11zon.jpg
Chiếc trực thăng đang rơi xuống một cái cây và một chiếc ô tô. Nguồn: NINE.

Ông Angus Mitchell - Ủy viên trưởng Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) - cho biết cơ quan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. “Hiện còn quá sớm để xác định ai là người điều khiển trực thăng vào thời điểm tai nạn. Chúng tôi biết rằng huấn luyện bay vòng thường được thực hiện ở độ cao từ 240m đến 300m, nhưng cần thêm dữ liệu để xác minh cụ thể”, ông Angus Mitchell nói.

Ông Audie Jousief - Giám đốc dịch vụ cấp cứu - cho biết những người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân. “Sự dũng cảm và hành động kịp thời của họ có thể đã cứu sống phi công trẻ”, ông khẳng định.

Hiện ATSB đang tiếp tục thu thập dữ liệu và hình ảnh từ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng này.

Hồng Nhung
The Sun
#trực thăng rơi #tai nạn hàng không #tai nạn trực thăng #helicopter crash

Xem thêm

Cùng chuyên mục