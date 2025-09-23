Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố tài xế lái ô tô tông xe máy làm 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Thanh Nam, tài xế lái ô tô va chạm xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Người này bị khởi tố với tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ TPHCM), người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành vào đêm 20/9, làm 3 mẹ con tử vong.

Nguyễn Đức Thanh Nam bị khởi về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

tai-na.jpg
Chiếc ô tô biến dạng sau tai nạn

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h tối 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy.

Thời điểm trên, Nguyễn Đức Thanh Nam điều khiển ô tô con biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH.507. Khi đến ngã ba thì ô tô va chạm với xe mô tô biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, ngụ TPHCM) điều khiển đang chở 2 con nhỏ. Vụ tai nạn đã làm cả 3 mẹ con chị V. tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo UBND TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hương Chi
#Nguyễn Đức Thanh Nam #TPHCM #Vi phạm quy định #tai nạn giao thông #xã Phước Thành #khởi tố #tạm giam

