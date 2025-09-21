Khởi tố vụ ô tô tông xe máy làm 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ ô tô tông xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Vụ án được khởi tố theo tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ TPHCM), tài xế ô tô đang bị thương và điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h tối 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy.

Thời điểm trên, Nguyễn Đức Thanh Nam điều khiển ô tô con biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH.507. Khi đến ngã ba thì ô tô va chạm với xe mô tô biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, ngụ TPHCM) điều khiển đang chở 2 con nhỏ. Vụ tai nạn đã làm cả 3 mẹ con chị V. tử vong.

Ô tô biến dạng sau tai nạn

Xe máy biến dạng sau tai nạn

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Một cán bộ công an cho biết, với tội danh kể trên, tài xế ô tô sẽ phải đối mặt mức án từ 3 đến 10 năm tù, với tình tiết phạm tội trong tình trạng có sử dụng rượu, bia do trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.