Xã hội

Google News

[Clip] Phẫn nộ ô tô đi ngược chiều, tài xế cố thủ không chịu nhường đường

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc ô tô lưu thông vào làn đường ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không di chuyển mà cố thủ trong xe, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý theo quy định.

Ngày 23/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô chạy ngược chiều, chặn ngay trước đầu xe khác. Dù được người đi đường nhắc nhở, đề nghị lùi lại, tài xế vẫn cố thủ trong xe, không chịu nhường.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra sáng 22/9 trên đường ĐT.742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương, TPHCM. Thời điểm đó, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm. Mặc dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ô tô mang biển số 61K-130.56 vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

Không những vậy, tài xế còn kiên quyết không lùi xe, gây cản trở cho hàng loạt phương tiện phía sau, bất chấp lời khuyên can của người tham gia giao thông.

Hiện Phòng CSGT Công an TP.HCM đang xác minh để xử lý theo quy định.

Theo quy định, lỗi đi sai làn đường bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng; nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Hương Chi
#đường ĐT.742 #phường Bình Dương #TPHCM #di sai đường #vạch sơn liền #lưu thông #vi phạm

