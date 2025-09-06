Triệu tập, xử phạt 24 triệu đồng đối với tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

TPO - Tài xế lái xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 đã đến làm việc với Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM. Với hai lỗi trên, người điều khiển phương tiện bị phạt 24 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Tối 6/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT – Khu vực 1, Công an TPHCM cho biết, vào cuộc xác minh nhanh, lực lượng chức năng đã mời làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối ông N.V.T. (SN 1984, ngụ phường Bình Dương, TPHCM).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông T. thừa nhận là tài xế lái xe đầu kéo biển số 61H- 045.96, đi sai làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên tuyến quốc lộ 13.

CSGT làm việc với tài xế

Với lỗi trên, tài xế bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế còn bị phạt 5 triệu đồng với lỗi đi sai làn đường.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn cùng ngày, chiếc xe đầu kéo kể trên lưu thông trên quốc lộ 13 ở làn dành cho xe máy. Dù tới nút giao, nhưng xe không giảm tốc độ, vượt đèn đỏ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, CSGT Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: Xe đầu kéo vi phạm luật giao thông

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, đối với hành vi vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.