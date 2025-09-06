Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Triệu tập, xử phạt 24 triệu đồng đối với tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tài xế lái xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 đã đến làm việc với Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM. Với hai lỗi trên, người điều khiển phương tiện bị phạt 24 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Tối 6/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT – Khu vực 1, Công an TPHCM cho biết, vào cuộc xác minh nhanh, lực lượng chức năng đã mời làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối ông N.V.T. (SN 1984, ngụ phường Bình Dương, TPHCM).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông T. thừa nhận là tài xế lái xe đầu kéo biển số 61H- 045.96, đi sai làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên tuyến quốc lộ 13.

tp-bd-1.jpg
CSGT làm việc với tài xế

Với lỗi trên, tài xế bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế còn bị phạt 5 triệu đồng với lỗi đi sai làn đường.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn cùng ngày, chiếc xe đầu kéo kể trên lưu thông trên quốc lộ 13 ở làn dành cho xe máy. Dù tới nút giao, nhưng xe không giảm tốc độ, vượt đèn đỏ, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, CSGT Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: Xe đầu kéo vi phạm luật giao thông

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, đối với hành vi vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hương Chi
#CSGT #Công an TPHCM #lái xe #tài xế #quốc lộ 13 #Hồ Văn Mên #vi phạm #luật giao thông #sai làn đường #vượt đèn đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục