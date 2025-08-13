Đoàn xe Vespa ngang nhiên vượt đèn đỏ giữa trung tâm TPHCM

TPO - Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 10 người mặc áo cam điều khiển xe Vespa vượt đèn đỏ ở trung tâm TPHCM khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 13/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã thông tin xử lý vụ việc đoàn xe Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm thành phố.

Đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ được camera hành trình ghi lại.

Theo PC08, ngày 12/8, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm TPHCM lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận.

Ngay khi nắm thông tin, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT Bến Thành tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Sáng 13/8, tại trụ sở đơn vị, Đội CSGT Bến Thành đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life và nhân viên của công ty, là những người mặc áo màu cam điều khiển xe Vespa trong clip.

CSGT làm việc với đại diện công ty và lập biên bản xử phạt các tài xế vượt đèn đỏ.

Kết quả làm việc xác định, khoảng 8 giờ ngày 11/8, đoàn xe gắn máy hiệu Vespa do nhân viên của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life điều khiển lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng về chợ Bến Thành.

Khi đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ và không có hiệu lệnh đèn hay biển chỉ dẫn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn. Sự việc đã được camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại.

Dàn xe Vespa tại trụ sở CSGT.

Sau buổi làm việc, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành ghi nhận 10 trường hợp điều khiển xe gắn máy hiệu Vespa lưu thông có hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp trên, tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1.

Ngoài ra, Đội CSGT Bến Thành cho đại diện công ty và nhân viên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông.