Lái xe vượt đèn đỏ bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

TPO - Từ video do người dân cung cấp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt 19 triệu đồng đối với một tài xế ở Khánh Hòa do vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 1.

Ngày 16/5, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.T.V (34 tuổi, ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, ngày 26/4, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa nhận được video do người dân cung cấp ghi lại hình ảnh xe ô tô con biển số 79A-399.31 do ông V. điều khiển vượt đèn đỏtrên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa vào ngày 24/4. Sau khi xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông V. lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe của ông V. Phùng Quang