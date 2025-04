Clip xe đầu kéo liên tục vượt đèn đỏ ở Bình Dương

TPO - Xe đầu kéo lưu thông trên đường ở Bình Dương, liên tục vượt đèn đỏ gây nguy hiểm tính mạng người đi đường khiến người dân bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngày 9/4, phản ánh tới báo Tiền Phong, người dân tại tỉnh Bình Dương mong muốn cơ quan chức năng địa phương phải xử lý nghiêm một trường hợp vi phạm luật giao thông, đe dọa tính mạng người đi đường.

Theo phản ánh, vào trưa 7/4, chiếc xe đầu kéo mang biển số 50H-252.96 kéo theo rơ móc 61R-059.99 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một).

Khi đi tới nút giao Lý Thái Tổ và Điện Biên Phủ, xe đầu kéo di chuyển vào làn đường dành cho xe máy rồi ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, khi xe đi tới giao lộ Điện Biên Phủ và đường N12, trong khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, tài xế vẫn hiển nhiên vượt qua.

Lo lắng tài xế gây ra tai họa cho người đi đường nên một số người đã chạy theo xe để nhắc nhở nhưng tài xế xe đầu kéo lại tỏ thái độ thách thức.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ năm 2024, Giám đốc Công an tỉnh đã có thư ngỏ và phát động phong trào toàn dân tham gia chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Sau đó, Phòng CSGT cùng công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức... hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Đối với các hành vi vi phạm luật giao thông, như trường hợp kể trên, CSGT Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành làm việc và xử lý phạt nguội theo quy định.