Khi ‘mỗi người dân là một cảnh sát giao thông’ ở Bình Dương

TPO - Để đảm bảo an toàn giao thông, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có thư ngỏ gửi tới người dân mong muốn “mỗi người dân là một cảnh sát giao thông”, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông. Nhờ đó cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tài xế vi phạm.

Ngày 19/5, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi triển khai thư ngỏ “Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông”, Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức...

Từ ngày 26/4 đến nay, cơ quan chức năng Bình Dương đã tiếp nhận gần 100 thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, lực lượng công an đã xác minh hàng chục trường hợp đủ căn cứ xử lý và đã lập biên bản vi phạm với các lỗi vi phạm chủ yếu là: Đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đỗ xe ngược chiều, chở quá tải,…

Trong số các trường hợp bị xử lý, có ông H. (quê Bình Dương) đã có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều, trong khi chiếc xe này đã quá hạn đăng kiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Một trường hợp khác cũng bị công an lập biên bản vi phạm hành chính là ông T.V.S. (ngụ Bình Dương) về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Trước đó, từ thông tin người dân ghi nhận và cung cấp về một chiếc ô tô con đi ngược chiều trên đường NA3 (Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát) gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh.

Làm việc với cơ quan công an, ông S. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, cung cấp thông tin phản ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình… ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu có) cùng các thông tin có liên quan gửi đến phòng cảnh sát giao thông hoặc công an các huyện, thị, thành phố để xử lý. Đồng thời, người cung cấp thông tin cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc phương thức liên lạc trong trường hợp công an cần liên hệ, phản hồi kết quả xử lý (công an sẽ bảo mật danh tính của người cung cấp tin).

Người dân cung cấp nhiều thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương theo quy định.