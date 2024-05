Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ

TPO - Trong số hơn 1.300 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có đến 745 người vi phạm nồng độ cồn với mức xử phạt hành chính ước tính 6,575 tỷ đồng. Trong đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ, Bình Dương tăng số tổ công tác và lượt cán bộ, đạt kết quả cao trong tốp 4 toàn quốc.

Ngày 2/5, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong dịp lễ 30/4, 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh ứng trực 100%, tập trung 4 nhóm chuyên đề để phòng ngừa tai nạn giao thông, kết quả công tác đạt cao trong tốp 4 toàn quốc.

Theo thượng tá Nga, trước nghỉ lễ, Giám đốc Công an tỉnh gửi thư ngỏ đến người dân toàn tỉnh vận động toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành đã phát động đến tận cơ sở…từ đó góp phần phòng ngừa và làm giảm tai nạn trên địa bàn tỉnh trong đợt lễ vừa qua.

Trong đợt lễ, người dân đã cung cấp 7 tin và hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông, cơ quan công an đã triển khai xác minh và xử lý. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, Bình Dương giảm 40% số vụ; giảm 66,6% số người chết; giảm 44,4% số người bị thương.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, dịp lễ, đơn vị bố trí 270 tổ công tác, gồm 1.672 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát giao thông. Kết quả đã lập biên bản 3.454 trường hợp vi phạm; tước 1.303 giấy phép lái xe; tạm giữ 1.624 phương tiện (28 ô tô, 1.596 mô tô); xử phạt hành chính ước tính 10,986 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2023, tăng 88 tổ công tác; tăng 527 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; lập biên bản tăng 1.583 trường hợp; tiền phạt ước tính tăng 4,256 tỷ đồng.

Vi phạm nồng độ cồn, kết quả lập biên bản 1.250 trường hợp (11 ô tô, 1.239 mô tô); tạm giữ 1.250 phương tiện; tước 745 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính ước tính 6,575 tỷ đồng.

Về vi phạm tốc độ trên đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 659 trường hợp (505 ô tô, 154 mô tô); tước 241 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính ước tính 1,762 tỷ đồng.

Đối với vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, công an lập biên bản 68 trường hợp (lái xe 35 trường hợp; chủ phương tiện 33 trường hợp); tước có thời hạn 25 giấy phép lái xe, 19 kiểm định, 26 phù hiệu. Trong đó, chở hàng quá tải trọng có 28 trường hợp; quá hàng quá khổ có 4 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; xử phạt hành chính ước tính 522 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm khác trong dịp lễ vừa qua.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, công an phát hiện 6 vụ việc (TP Dĩ An 2, TP Bến Cát 2, TP Thuận An 1, Huyện Dầu Tiếng 1), tạm giữ 16 đối tượng. Cụ thể, 1 vụ có 8 đối tượng đánh bạc (lắc bầu cua); 1 vụ có 1 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép (đèn pin có bắn điện), vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe mô tô; 1 vụ có 2 đối tượng mang 4 dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn; 1 vụ có 1 đối tượng dương tính với chất ma túy; 1 vụ có 2 đối tượng chuẩn bị đánh nhau; 1 vụ có 2 đối tượng tàng trữ chất nghi ma túy đá và 1 cái nỏ thủy tinh.