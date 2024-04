CSGT tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30/4

TPO - Ngoài tăng cường xử phạt vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm các quy định về vận tải hành khách thủy nội địa…

Chiều 26/4, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã đồng loạt ra quân, phối hợp cùng Công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập trung điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ, tuyến đường huyết mạch… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho người dân về quê đón lễ an toàn, thông suốt.

Tại các bến khách ngang sông, các khu vực phà Cát Lái, Bình Mỹ… lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và buộc chủ bến, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trật tự giao thông đường thủy.

Theo lãnh đạo PC08, đơn vị huy động tối đa 100% quân số và bố trí lực lượng tuần tra lưu động, túc trực trên các tuyến đường để xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các nhóm vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm các quy định về vận tải hành khách thủy nội địa…

PC08 sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục chính, cửa ngõ ra, vào thành phố, các địa điểm tổ chức lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga…

Trong dịp này, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ của PC08 cũng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hút đinh trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, phát nước suối và khăn lạnh tiếp sức cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ.

PC08 khuyến cáo người dân chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, tuyệt đối tuân thủ quy tắc: “Không lái xe sau khi đã uống rượu, bia”.