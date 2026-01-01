Nội dung AI kém chất lượng tràn lan trên YouTube

TP - Nghiên cứu cho thấy hơn 20% video mà thuật toán của YouTube hiển thị cho người dùng mới là nội dung AI nhằm thu hút lượt xem.

Công ty chỉnh sửa video Kapwing đã khảo sát 15.000 kênh YouTube phổ biến nhất thế giới – top 100 ở mỗi quốc gia – và phát hiện ra rằng 278 trong số đó chỉ đăng tải nội dung AI. Tổng cộng, các kênh này đã thu hút hơn 63 tỷ lượt xem và 221 triệu người đăng ký, tạo ra doanh thu khoảng 117 triệu USD.

Các nhà nghiên cứu tạo một tài khoản YouTube mới và phát hiện ra rằng 104 trong số 500 video đầu tiên được đề xuất trên tài khoản này là nội dung AI. Một phần ba trong số 500 video đó là “nội dung nhảm nhí”, được tạo ra để kiếm tiền từ sự tương tác. Những phát hiện này phản ánh một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, bão hòa các nền tảng mạng xã hội lớn – từ X đến Meta đến YouTube – và định hình một kỷ nguyên mới của nội dung: phi ngữ cảnh, gây nghiện và mang tính quốc tế.

Video do AI tạo ra thường có những cảnh tượng kỳ lạ, không thực tế

Một phân tích của tờ Guardian năm nay cho thấy gần 10% các kênh phát triển nhanh nhất trên YouTube đăng tải video do AI tạo ra, thu hút hàng triệu lượt xem cho dù nền tảng này đã cố gắng hạn chế “nội dung không chân thực”.

Bandar Apna Dost, kênh được xem nhiều nhất trong nghiên cứu, có trụ sở tại Ấn Độ và hiện có 2,4 tỷ lượt xem. Kênh này xoay quanh một chú khỉ và một nhân vật cơ bắp được mô phỏng theo Người khổng lồ xanh Incredible Hulk, người chiến đấu với ma quỷ và di chuyển trên một chiếc trực thăng làm từ cà chua. Kapwing ước tính rằng kênh này có thể kiếm được tới 4,25 triệu USD. Ông Rohini Lakshané, nhà nghiên cứu về công nghệ và quyền kỹ thuật số, cho rằng, sự nổi tiếng của Bandar Apna Dost rất có thể bắt nguồn từ tính chất phi lý, những hình tượng nam tính thái quá và việc thiếu cốt truyện, điều này giúp nội dung dễ tiếp cận với người xem mới.