Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, Công an cảnh báo 'khẩn'

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát đi khuyến cáo khẩn tới các bậc phụ huynh sau khi ghi nhận tình trạng nhiều video có hình thức hoạt hình, màu sắc vui nhộn nhưng chứa nội dung phản cảm, bạo lực, hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ.

Theo phản ánh của một phụ huynh, khi kiểm tra lịch sử xem video của con trên YouTube, ban đầu chỉ thấy các clip nhân vật hoạt hình quen thuộc. Tuy nhiên, khi xem kỹ hơn, phụ huynh này phát hiện ở giữa và cuối video xuất hiện các cảnh dàn dựng hành vi nhạy cảm, lệch chuẩn, thậm chí có yếu tố bạo lực khiến người lớn cũng phải giật mình.

kumangthong.png
Những clip lệch lạc lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều video còn sử dụng hình ảnh mascot, nhân vật thiếu nhi để “ngụy trang” nhưng nội dung phía sau lại mang tính chất rùng rợn, đe dọa hoặc bạo hành. Các clip này thu hút lượng xem rất lớn và dễ dàng tiếp cận trẻ nhỏ thông qua thuật toán gợi ý của nền tảng.

PC02 cho biết tình trạng nội dung độc hại len lỏi vào video trẻ em đã gia tăng thời gian gần đây, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và hành vi của trẻ nếu không được giám sát kịp thời. Đáng lo ngại, trẻ em thường không đủ khả năng nhận biết đâu là nội dung an toàn.

Trước thực tế này, PC02 khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra lịch sử xem video của trẻ. Chủ động chặn, lọc hoặc xóa các kênh, tài khoản có dấu hiệu chứa nội dung nhạy cảm. Cài đặt YouTube Kids, chế độ giới hạn hoặc danh sách kênh an toàn. Không để trẻ tự xem điện thoại trong thời gian dài mà không có người giám sát.

kumangthong2.png
kumangthong1.png

Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, bị quấy rối, hoảng sợ hoặc tiếp xúc với nội dung độc hại ảnh hưởng đến tâm lý – hành vi, phụ huynh cần gọi ngay Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, hoạt động 24/7).

Phòng Cảnh sát hình sự – CATP nhấn mạnh: “Phụ huynh là lá chắn đầu tiên bảo vệ con em mình. Chung tay giữ gìn không gian mạng an toàn cho trẻ em.”

Nguyễn Dũng
#an toàn trẻ em #nội dung phản cảm #YouTube trẻ em #giám sát phụ huynh #Video hoạt hình #bạo lực trẻ em #bảo vệ trẻ #Công an TPHCM #PC01 #PC02 #Cảnh sát hình sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục