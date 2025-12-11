Bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' để ngăn đi chơi với người đàn ông lớn tuổi quen qua mạng

TPO - Người bà 60 tuổi ở Cà Mau trình báo công an cháu gái bị bắt cóc, khi thấy người lạ đến nhà rủ thiếu nữ đi chơi. Công an xác minh cho thấy, cháu bà quen người đàn ông lớn hơn 32 tuổi qua mạng, thường xuyên nhắn tin thể hiện tình cảm và hẹn gặp mặt.

Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 12h30 ngày 10/12, bà N.T.H. (60 tuổi) trình báo việc phát hiện ông T.T.N (46 tuổi, ở TP.Cần Thơ) có hành vi bắt cóc cháu gái của bà là N.T.V (14 tuổi).

Bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, N. được đưa về trụ sở công an. Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Trần Văn Thời, khoảng tháng 11/2025, ông N. quen cháu V. qua mạng xã hội, thường xuyên nhắn tin thể hiện tình cảm và hẹn gặp mặt.

Ngày 9/12, ông N. từ TPHCM xuống Cà Mau và đến nhà rủ V. đi chơi. Do chưa xin phép bà ngoại nên cháu V. từ chối đi. Sau đó ông N. yêu cầu V. gọi điện xin phép, nhưng bà H. không đồng ý.

Vài phút sau, bà H. về và gặp N. nói chuyện. Do phản đối mối quan hệ giữa N. với V. nên bà H. trình báo công an rằng cháu gái mình bị "bắt cóc". Sau đó, ông N. được đưa về trụ sở công an làm việc.