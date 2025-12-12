Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người phụ nữ để hơn 150 triệu đồng trong cốp xe máy, 'nháy mắt' đã bốc hơi

M.Đ- Vũ Quỳnh
TPO - Ngày 12/12, Công an xã Đồng Thịnh (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Trung (SN 1995, trú tại xã Khánh Thiện), nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản với số tiền hơn 150 triệu đồng trên địa bàn.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị N. (SN 1970, trú tại xã Đồng Thịnh), chiều 9/12, khi để xe máy Honda Lead BKS 18L1-506.xx tại khu vực nghĩa trang xóm Đắc Phú, bị kẻ gian cạy cốp và lấy trộm khoảng 150 triệu đồng.

screen-shot-2025-12-12-at-130015.png
Nghi phạm cùng tang vật vụ án.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Đồng Thịnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khu vực, truy xét đối tượng khả nghi. Chỉ sau 12 giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Trung.

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận hành vi trộm cắp. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 154 triệu đồng gồm nhiều loại mệnh giá, là tang vật Trung lấy được từ cốp xe của bị hại.

Công an xã Đồng Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển vụ việc theo thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

M.Đ- Vũ Quỳnh
